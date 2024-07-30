竹市都發處長請辭 人事動盪恐成代理市長邱臣遠最大隱憂

新竹市代理市長邱臣遠。（資料照）

2024/07/30 16:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案一審被重判7年4個月且即刻停職，在高被判刑停職未滿7天，市府今天就有一級主管都發處長翁義芳請辭，人事動盪不安恐造成市政工作空轉，恐成代理市長邱臣遠最大隱憂。

邱臣遠今天在市務會議上雖強調市政工作會一棒接一棒的延續推動，並針對各局處室明年度的預算進行合理規畫及編列，但停職中的高虹安在就任1年7個月中，已出現多名一級主管請職或被離職情況，人事動盪不安一直是高虹安施政難以推動的主因。除人事異動頻傳，公務員紛請調求去，可說是內憂外患、前院後院都著火。

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市議員楊玲宜先前就提到高虹安任內已有多名一級政務主管請辭或被離職，包括前行政處長謝泊弘及吳皇昇，前教育處長童鳳嬌和陳木金、前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明和今天請辭的都發處長翁義芳和前市府發言人徐千晴，除政務官異動頻繁，也包括將具文官資格的一級主管調到秘書處或參議室。

由於市府近期進行人事組織編制異動，各局處編制調整，已讓市府公務員無心辦公，更有科長級公務員寧可調離他縣或調降職位也要離開新竹市，人事動盪不安及市政空轉也成為邱臣遠接任代理市長最大的挑戰。

市府強調，翁義芳是因身體因素而請辭，市府尊重其生涯規劃，將在行政程序完備後生效，並由副處長蘇文彬代理處長。

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