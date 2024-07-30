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二階連署未達標 林內鄉長劉姿言罷免案「不成立」

林內鄉長劉姿言回應，尊重地方意見，會持續推動鄉政，不斷與地方溝通。（記者李文德攝）

林內鄉長劉姿言回應，尊重地方意見，會持續推動鄉政，不斷與地方溝通。（記者李文德攝）

2024/07/30 16:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉長劉姿言被鄉民提案罷免，經過40天第二階段連署，提案人曾慶玄昨天（29）將連署書送到雲林縣選舉委員會。選委會說，經初步點算連署人名冊共1327件，未達原選區選舉人10％以上，後續將依法逕為罷免案不成立宣告。

提案人曾慶玄日前列舉不滿解雇約聘人員、課室公務人員大搬風、無視老人生命安全、好大喜功挑撥分化、競選政見未兌現、視村長如無物等理由，提出林內鄉長罷免案，這也是林內鄉自治史上，第二例鄉長被提罷免案件。

第一階段提議符合規定，選委會在上月19日發函領銜人取連署人名冊格式，依規定需在領取後40天繳送連署人名冊。昨天為最後一天送件日，提案人曾慶玄下午5點左右將文件送到選委會。

選委會說，第19屆林內鄉長選舉的選舉人總數1萬4516人，依規定第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10％以上即1452人，這次收受共1525份名冊，不過，初步點算發現，烏麻村連署人名冊有198份無正本，不計入合格數，僅有1327件，並未達標準，後續將依法逕為罷免不成立宣告。

對此，提案人曾慶玄說，感謝大家的勇氣，會深刻檢討自己。劉姿言回應，尊重所有的聲音，因為我們是一個民主的社會， 如果不足之處就改進，目前持續推動鄉政，也會持續跟地方溝通，有任何疑問或者是不解歡迎到公所坐下來一起探究。

林內鄉長劉姿言罷免案連署人名冊送到雲林縣選委會，經初步點算未跨過門檻，罷免案不成立。（記者李文德攝）

林內鄉長劉姿言罷免案連署人名冊送到雲林縣選委會，經初步點算未跨過門檻，罷免案不成立。（記者李文德攝）

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