成立「國防創新小組」 國防部：引進民間成熟科技

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。（資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部參考美國「國防創新單位」作法，成立「國防創新小組」。國防部最新送達立院報告指出，國防創新小組已於二月一日成立，現階段將以AI、無人機等產品為優先，未來將負責創新概念評估及引進民間成熟科技，同時積極與美方交流，強化專業知識與人才訓練，分享創新技術運用成果。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

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國防部報告表示，近期烏俄戰爭與以哈衝突顯示，民間新興科技在推動國防創新方面已發揮重要作用。國防部為因應戰場變化，以及建立強韌嚇阻戰力，參考美國「國防創新單位」作法，於今年二月一日成立「國防創新小組」。

國防部提到，國防創新小組轄屬整評司，區分「創新作戰發展」、「產業調研評估」、「軍民科技應用」三組，後續將遴聘產學研組成專家群，提供諮詢及協助評估方案。其執行資料蒐集、會議召開等所需預算，由整評司業務費支應，而納入建案並完成審查的項目，由國防部軍投預算配賦。

國防部表示，現階段將以民間具相當科技能量的無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目，另持續關注通訊、網路戰、雷射及高能微波等領域，逐步擴展引進範圍。

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