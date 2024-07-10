為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

成立「國防創新小組」 國防部：引進民間成熟科技

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。（資料照）

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。（資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部參考美國「國防創新單位」作法，成立「國防創新小組」。國防部最新送達立院報告指出，國防創新小組已於二月一日成立，現階段將以AI、無人機等產品為優先，未來將負責創新概念評估及引進民間成熟科技，同時積極與美方交流，強化專業知識與人才訓練，分享創新技術運用成果。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

國防部報告表示，近期烏俄戰爭與以哈衝突顯示，民間新興科技在推動國防創新方面已發揮重要作用。國防部為因應戰場變化，以及建立強韌嚇阻戰力，參考美國「國防創新單位」作法，於今年二月一日成立「國防創新小組」。

國防部提到，國防創新小組轄屬整評司，區分「創新作戰發展」、「產業調研評估」、「軍民科技應用」三組，後續將遴聘產學研組成專家群，提供諮詢及協助評估方案。其執行資料蒐集、會議召開等所需預算，由整評司業務費支應，而納入建案並完成審查的項目，由國防部軍投預算配賦。

國防部表示，現階段將以民間具相當科技能量的無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目，另持續關注通訊、網路戰、雷射及高能微波等領域，逐步擴展引進範圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夏威夷環太軍演 山東艦現蹤西太平洋
2024/07/10 05:30

夏威夷環太軍演 山東艦現蹤西太平洋
就任AIT處長拜會林佳龍 谷立言：持續強化台美多元合作
2024/07/10 05:30

就任AIT處長拜會林佳龍 谷立言：持續強化台美多元合作

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
警署：全國防空避難所 可容5千萬餘人
2024/07/10 05:30

警署：全國防空避難所 可容5千萬餘人
中媒記者「盯梢」政論節目調查出爐 陸委會：資料提供檢調
2024/07/10 05:30

中媒記者「盯梢」政論節目調查出爐 陸委會：資料提供檢調

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
欠債淪共諜 陸戰隊士官起訴
2024/07/10 05:30

欠債淪共諜 陸戰隊士官起訴
謠言終結站》有免費AI軟體可下載？ 事實查核網站：當心詐騙
2024/07/10 05:30

謠言終結站》有免費AI軟體可下載？ 事實查核網站：當心詐騙
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播