接見傑青代表 鼓勵孩子們走出國門 賴清德：持續做年輕人後盾

副總統賴清德昨表示，五二○上任後會持續做年輕人的後盾，維護台灣的民主制度。（中央社）

2024/03/19 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕副總統賴清德昨天表示，五二○上任後會秉持總統蔡英文過去基礎，持續做年輕人的後盾，維護台灣的民主制度，因為有民主才有自由及人權，對台灣長期發展非常重要，並推動「百億學生海外圓夢基金」，讓孩子們對國家未來更有方向、投入更多力量。

上任推動百億學生海外圓夢基金

賴清德昨在總統府接見「第卅屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，肯定得獎者在專注學業之餘，撥出時間到社區服務，提供最直接的關懷與幫助。

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賴清德表示，五二○上任後，他會秉持蔡總統過去的基礎，持續做年輕人的後盾。首先，一定要維護台灣的民主制度，因為「民主、民主、人民作主」，讓人民成為國家的主人，有民主才有自由，有自由才有人權，有人權才有可能各項價值受到保障，保障各項價值時，弱勢者才有機會得到照顧，不會被犧牲、冷落、疏忽，所以民主制度對台灣長期發展來講，非常重要。

賴清德表示，他競選時曾提出「百億學生海外圓夢基金」，就是要讓年輕人走出國門，到外面世界看一看，不管是去拿學位、短期進修，或有什麼計畫要實現，到外面看一看別人進步到什麼程度，或別的地方的情況，才知道台灣是怎麼樣辛苦走過這些情境，更珍惜國家，也對國家的未來更有方向感，並投入更大力量，讓國家持續進步。

賴清德說，一個國家偉大與否，不是取決於國土面積、人口數量或是國防軍力，而是文明的程度，文明程度的指標包括民主、自由、人權等，讓每個人都能在這塊土地上，按照自己的理想生活；不管中央或地方政府，跟民間力量社團攜手，讓弱勢民眾也可以在這塊土地上、在這個國度快樂生活，這樣的國家才是偉大的國家。

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