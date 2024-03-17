總統國情報告》法制局︰美法總統國情演說 皆無質詢

圖為美國總統拜登於美國時間3月7日在國會大廈發表國情咨文演說。（彭博）

2024/03/17 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對總統向國會提出國情咨文，立法院法制局提出報告說明美國與法國的制度經驗。報告指出，總統國情咨文演說結束後，美國與法國皆無國會議員向總統質詢或提問的制度設計，國會議員也不得當場就演說內容進行辯論或表決。

其中，法國國會雖有得辯論之規定，但只能在總統不在場時進行。顯示總統制或半總統制之下，「總統不對國會負責之憲政精神」。

請繼續往下閱讀...

法制局在這篇「國會改革議題─美、法總統國情咨文制度之研析」報告指出，美國總統發表國情咨文時，眾議院議事大廳就座者有參眾兩院議員、總統的內閣與參謀首長聯席會議成員、最高法院大法官及外交使節團。

就進行程序，法制局說，總統發表國情咨文時，由專人引導進入眾議院議場大廳，所有人起立鼓掌。在眾議院議長介紹總統後，才由總統發表國情咨文。在此儀式性的場合，兩黨議員不論政治觀點如何分歧，不會干擾報告的進行。總統發表後即行離開，國會議員不會對總統進行質詢或提問，也不會對國情咨文進行討論或表決。

至於法國的經驗，法制局說，法國國會由兩院（參議院與國民議會）組成，但總統不是在參議院或國民議會發表國情咨文演說，而是在「國會兩院聯席大會Congrès」，即巴黎近郊的凡爾賽宮。依法國憲法規定，總統「得」赴國會發表國情咨文演說，時間及次數，都由總統主動決定，演說內容也完全由總統單方面決定，國會無建議的餘地。

法制局表示，法國總統進行國情咨文演說時，在凡爾賽宮就座者除參議院與國民議會兩院議員外，還包含總理及內閣部長。依法國憲法規定，總統不在場時，國會議員才能對國情咨文演說內容進行辯論，辯論後不進行表決。另依國會兩院聯席大會議事規則，總統國情咨文演說期間，任何國會兩院聯席大會議員，皆不得發言干擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法