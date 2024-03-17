總統國情報告 民進黨︰修法「即問即答」 就是違憲

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立院國民黨團提案主張，總統有例行性與非例行性赴立法院國情報告之責，且採口頭即時詢答方式。民進黨團強調，憲法已明確規範，行政院是國家最高行政機關、對立法院負責，而總統國情報告得「綜合答覆」，只修法要求「即問即答」就是違憲。

針對國情報告，憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。立法院職權行使法亦明定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。

請繼續往下閱讀...

國民黨團總召傅崐萁等人所提「立法院職權行使法修正草案」，則增訂立法院於每年集會時，邀請總統至立法院進行國情報告，遇有重要政策議題亦可咨請總統國情報告，且立委進行口頭提問時，總統應接受即時詢答。國民黨立委翁曉玲等人的版本，更強調「總統不得拒絕」。

憲法規定政院對立院負責

對此，民進黨團總召柯建銘表示，憲法規定行政院是國家最高行政機關、對立法院負責，總統不是向立法院負責，若總統來立院備詢，行政院長要擺在哪裡？這是很簡單的道理。

柯建銘說，憲法亦規定，「得」聽取總統國情報告，立委職權行使法也很清楚，國情報告完畢結束後得綜合答覆，若國民黨團只提案修立法院職權行使法，「即問即答」就是違憲，民進黨團支持維持現行制度。

民進黨籍的司法委員會召委鍾佳濱說，立委必須在憲法的架構下進行立法或修法，藍營所提國會職權草案卻老是牴觸憲法，總統國情報告應該回歸現行憲法增修條文和立法院職權行使法。

民進黨立委邱志偉則呼籲，為顧及朝野和諧，應優先以總統能到國會報告為前提，何種形式可以討論，但須讓憲政慣例建立起來為重。

民進黨也說，相關民主國家未有國民黨團的主張，如美國總統拜登七日晚間向參眾兩院聯席會議發表國情咨文演說，結束後即行離席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法