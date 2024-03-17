總統國情報告》國民黨︰即時詢答 有助全民了解

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團提出國會改革法案，其中，最受矚目的是要固定邀總統到立法院國情報告，且應接受即時詢答。黨團表示，總統至立法院進行國情報告，是總統落實向人民負責的重要方式之一，總統國情報告完畢後，接受立委提問，透過即時詢答、書面回覆方式，更有助全民了解其施政方針與理念。

將總統赴國會報告時程法制化

國民黨團表示，迄今未有民選總統至國會報告的例子，為落實總統應向國會與人民負責的精神，擬具「立法院職權行使法第十五條之一、第十五條之二及第十五條之四條文修正草案」，明定總統例行性與非例行性國情報告之責。

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修正草案明定，總統應於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。新任總統應於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。

草案並指出，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭之處，提出口頭或是書面問題。立委進行口頭提問時，總統應接受即時詢答，提出書面問題時，總統應於七日內以書面回覆。

提案指出，總統向立法院提出國情報告，說明其對國家情勢的分析、傳達國家未來發展方向，不僅彰顯總統向國會負責的精神，更是向全民傳達施政理念的重要交流管道。

黨團書記長洪孟楷說，我國制度是雙首長制，但一般國人普遍認為總統選舉是贏者全拿，也造成行政院長無權有責（要看總統授權多少），民選總統卻是有權無責（不受任何機關監督），如果總統未來能夠慣例到國會做國情報告，就是向全民負責的最好表現。

洪孟楷表示，過去國民黨團因疫情、萊豬，都曾要求蔡英文總統到立院做國情報告，但被國會多數的民進黨團給阻擋。四年前民進黨立委賴瑞隆曾提案，將總統赴國會報告的時程法制化，顯見總統向國人負責，無論是在民間、立院、朝野，都有一定的共識。

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