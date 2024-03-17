為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

總統國情報告》國民黨︰即時詢答 有助全民了解

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（資料照）

立法院國民黨團書記長洪孟楷。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團提出國會改革法案，其中，最受矚目的是要固定邀總統到立法院國情報告，且應接受即時詢答。黨團表示，總統至立法院進行國情報告，是總統落實向人民負責的重要方式之一，總統國情報告完畢後，接受立委提問，透過即時詢答、書面回覆方式，更有助全民了解其施政方針與理念。

將總統赴國會報告時程法制化

國民黨團表示，迄今未有民選總統至國會報告的例子，為落實總統應向國會與人民負責的精神，擬具「立法院職權行使法第十五條之一、第十五條之二及第十五條之四條文修正草案」，明定總統例行性與非例行性國情報告之責。

修正草案明定，總統應於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。新任總統應於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。

草案並指出，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭之處，提出口頭或是書面問題。立委進行口頭提問時，總統應接受即時詢答，提出書面問題時，總統應於七日內以書面回覆。

提案指出，總統向立法院提出國情報告，說明其對國家情勢的分析、傳達國家未來發展方向，不僅彰顯總統向國會負責的精神，更是向全民傳達施政理念的重要交流管道。

黨團書記長洪孟楷說，我國制度是雙首長制，但一般國人普遍認為總統選舉是贏者全拿，也造成行政院長無權有責（要看總統授權多少），民選總統卻是有權無責（不受任何機關監督），如果總統未來能夠慣例到國會做國情報告，就是向全民負責的最好表現。

洪孟楷表示，過去國民黨團因疫情、萊豬，都曾要求蔡英文總統到立院做國情報告，但被國會多數的民進黨團給阻擋。四年前民進黨立委賴瑞隆曾提案，將總統赴國會報告的時程法制化，顯見總統向國人負責，無論是在民間、立院、朝野，都有一定的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統國情報告 民進黨︰修法「即問即答」 就是違憲
2024/03/17 05:30

總統國情報告 民進黨︰修法「即問即答」 就是違憲
總統國情報告》法制局︰美法總統國情演說 皆無質詢
2024/03/17 05:30

總統國情報告》法制局︰美法總統國情演說 皆無質詢

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播