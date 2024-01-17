焦點評論》國會運作無須被少數綁架

民眾黨8席新科立委（資料照）

2024/01/17 05:30

記者陳政宇／特稿

第十一屆立法院呈現「三黨不過半」，國會龍頭之戰點燃藍綠白首波攻防，擁有八席關鍵少數的民眾黨團率先出招，以國會改革的四項承諾，做為與藍綠談判正副院長人選的籌碼。不過，若擅用國會運作的民主機制，意圖綁架政治利益或使國家陷入空轉，絕非政黨監督制衡的正途。

新任立委將於二月一日報到、宣誓就職，同日也將選出新任立法院正副院長。在一一三席立委中，泛藍陣營掌握五十四席，民進黨五十一席，民眾黨八席，國會龍頭選舉引發各黨合縱連橫的角力戰。

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民眾黨提出國會改革的四項訴求，但藍綠兩大黨不急著攤牌，皆以冷回應拆招。民進黨團聲明，應以立法院正副院長是否適任為考量，而非先以各種訴求為前提；國民黨則強調，將以民意為依歸，持續強化國會的監督、立法院的改革，國民黨會走自己的道路、正確的道路。

事實上，立法院長除主持議事、召集朝野協商，還須負責綜理立法院院務，應本公平中立原則行使職權，當外賓來台拜訪時，立法院長亦肩負接待重責。由此可見，國會議長人選的格局及條件至關重要，民眾黨表面上高舉改革旗幟，實際卻是政治分贓、競逐權位的談判手段，威逼藍綠合作，無非是先聲奪人、譁眾取寵，立刻被看破手腳。

其次，政黨合作終須堅守價值理念。民眾黨內多項議題立場飄忽不定、自相矛盾，例如民眾黨團主張普發現金一萬元，民眾黨主席柯文哲卻在選舉期間抨擊民進黨普發六千元為「大撒幣」。可以預期，白營自詡掌握關鍵少數席次，未來為了獲取政治利益，在各項政策議題或預算案上，不無藉機掣肘癱瘓國會、甚至扯國家後腿的可能性。

國會改革議題應被嚴肅看待，但朝小野大的國會版圖，恐形成朝野傾軋、國家空轉的失序局面，而民眾黨左右逢源、吃定藍綠的戰略意圖明顯。國會運作應摒棄少數綁架，各陣營須保持靈活的斡旋空間，堅持價值向民意負責，才是全民之福。

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