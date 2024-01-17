回應民眾黨 國民黨︰新國會方向 就是去年藍白4聲明

國民黨主席朱立倫（右）與台灣民眾黨主席柯文哲（左）去年出席兩黨協商會議。（資料照）

2024/01/17 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對未來新國會的運作問題，國民黨昨指出，將聽取並尊重立院黨團意見，國民黨堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，具體的國政議題方向就是去年十月三十日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」國民黨主席朱立倫所提，並獲得民眾黨主席柯文哲認同的「強化國會功能」在內的四點共同聲明。

韓昌配？ 黨內人士︰沒聽說

外傳國民黨已鎖定不分區排名第一的韓國瑜與民眾黨立委黃國昌合作組成「韓昌配」，對決民進黨「游昌（游錫堃、蔡其昌）配」，黨內人士昨以「沒聽說韓昌配」否認該傳聞，但這位人士認為，「黃國昌至少不會拿假資料，合作的穩定度感覺比黃珊珊高。」

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國民黨強調，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初藍、白兩黨的政黨協商會議議題，包括共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主等方向，「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化，以及總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。

國民黨強調，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及「揭弊者保護法」等強化監督制衡之相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸。國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，才能符合民意的期待。

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