台諾斷交 經部：經貿影響微乎其微

外交部政務次長田中光昨召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

2024/01/16 05:30

〔記者廖家寧、林曉雲／台北報導〕總統大選甫落幕，南太平洋邦交國諾魯就以一中原則為理由與我國斷交。經濟部指出，台諾雙邊貿易總值僅約廿三．七萬美元，經貿上影響微乎其微；教育部表示，一一一學年度諾魯籍在我國就讀的學生人數共五十二人，我國沒有赴諾魯留學的學生。

在台諾魯生52人 30人領我獎學金

經濟部強調，台諾雙邊貿易總值僅約廿三．七萬美元（約七百四十萬台幣），沒有主要台商在諾魯投資案，亦無諾魯對我方的投資案，也沒有雙邊經貿協定，影響雖微弱仍深感遺憾。

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教育部說，一一一學年度諾魯籍在我國就讀的學生人數共五十二人，其中三十人由外交部提供台灣獎學金，我國沒有赴諾魯留學的學生。

教育部國際司簡任秘書林欣蓓說明，三十名獲得外交部提供獎學金的學生是否續發，教育部尊重外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生關懷及輔導。

銘傳大學目前有十五名諾魯學生就學，包括八位學位生及七位華語生，銘傳大學國際副校長李藍瑜說明，諾魯八位學位生都拿外交部獎學金，對於斷交後學生安排，均有標準作業流程。

銘傳大學國際學院旅遊觀光課程今年一月八日才在臉書發布大三諾魯學生達布多參與去年國際原住民族南島論壇照片，達布多表示很高興以諾魯代表身分參加非凡的經歷；昨日斷交訊息讓師生很錯愕。

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