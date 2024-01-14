蔡培慧、蔡銘軒敗選 續留地方服務
2024/01/14 05:30
〔記者陳鳳麗、佟振國、劉濱銓／南投報導〕立委選舉開票結束，南投縣兩席立委皆由國民黨拿下，勝選的國民黨馬文君和游顥強調，未來會在立法院努力，與縣長許淑華攜手建設南投；敗選的民進黨蔡培慧及蔡銘軒則表示，會繼續服務地方，推動南投建設。
蔡培慧：續推動建設
南投縣立委選舉在開票一小時後，各陣營即呈現不同氣氛，第一選區馬文君因已和蔡銘軒拉開差距，氣氛較輕鬆，蔡陣營則呈現低氣壓；第二選區游顥和蔡培慧差距很小，因此兩陣營都十分緊張，後來游顥的票數與蔡培慧拉開，縣長許淑華與游顥才露出笑容。
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尋求五連霸成功的馬文君表示，此次選得很艱辛，感謝鄉親力挺，未來會在立法院更努力；從縣議員轉換跑道成功的游顥則說，他會與縣長淑華攜手同心建設南投縣。
連任失利的蔡培慧指出，她是南投人，未來會留在南投推動建設，已爭取到的彰基醫院擴建、集集支線串聯彰化高鐵等建設，希望游顥能持續推動。
蔡銘軒：自己努力不夠
挑戰馬文君失敗的蔡銘軒說，他自己努力不夠，未來會持續服務地方，至於先前全國關注的馬文君涉潛艦國造洩密案，未來會持續關注該案的偵辦進度。