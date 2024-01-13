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黃捷拚到「消瘦落肉」 市長請鄉親搶救

黃捷有禮貌、笑咪咪，婆婆媽媽都很喜歡她。（黃捷競總提供）

黃捷有禮貌、笑咪咪，婆婆媽媽都很喜歡她。（黃捷競總提供）

2024/01/13 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕選戰倒數最後一天，高雄市第六選區立委候選人黃捷昨日早晨率同百人，聚集鼓山區明誠路與美術東路站路口，向選民拜票，因市長陳其邁曾向選民推薦這位「鄰家女孩」，黃捷喊出「請大家搶救鄰家女孩」，呼籲年輕人返鄉投票，一起守護台灣和未來。

黃捷昨由選區內的民進黨議員陪伴，包含李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜團隊，一起站在路口向選民揮手拜票，展現民進黨團結的氣勢。高雄市醫師公會、各後援會也把握選前最後一天造勢，動員百人力挺。

陳其邁為黃捷催票感性發言，讚她是推動高雄進步最重要的新世代，黃捷和陳其邁同時在臉書發佈該影片，陳其邁表示，見黃捷在市政和性別運動的努力和堅定，相信她一定會為家鄉竭盡全力，他稱讚黃捷是推動高雄進步最重要的新世代，這座城市需要進步、進步需要毅力。

陳其邁表示，黃捷的認真拚，是拿命在拚、靠意志力在拚，三餐吃不到一餐，一天當成三天用，看她愈跑愈瘦，真正是「消瘦落肉」，壓力很大、責任很重，但依然有禮貌、笑咪咪，婆婆媽媽都很喜歡她。

黃捷表示，一大早看見許多好朋友向競選團隊回應、加油，非常開心，也讓自己更有信心，最後一天會全力以赴，把握時間多握一雙手，多拉一張票，也希望大家明天都能出門投票。

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