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趙籲用選票下架民進黨

國民黨「贏回中華民國」選前之夜造勢活動，支持者熱情相挺。（記者羅沛德攝）

國民黨「贏回中華民國」選前之夜造勢活動，支持者熱情相挺。（記者羅沛德攝）

2024/01/13 05:30

爆料郭在泰國 不敢回台灣

〔記者施曉光、林欣漢、許倬勛／新北報導〕國民黨昨晚舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會，國民黨副總統候選人趙少康在台上爆料，鴻海集團創辦人郭台銘人在泰國，不敢回來台灣，因為民進黨恐嚇郭，從南到北傳喚一堆里長、恐嚇里長，他呼籲民眾用選票下架貪污腐敗無能的民進黨，用神聖的一票，教訓、打臉民進黨，迎接光明乾淨、和平繁榮的台灣。

趙少康細數「侯趙配」提出的多項政見，包括一千五百萬房貸不用頭期款、健保點值一點一元逐步達到，國軍每人加薪一萬、戰鬥部隊加更多，女性凍卵補助三萬，基本工資三萬三等。

「大家講台灣貧富不均，選舉就是財富平均的時候。」趙少康喊話，請大家用神聖的一票，教訓、打臉、下架民進黨，迎接光明乾淨、和平繁榮的台灣。

國民黨主席朱立倫則批評民進黨只會靠抗中保台、抹紅牌，過去一次一次得逞，這次國民黨已經做好準備，近年不但重獲國際人士與美國信任，也開啟了兩岸重新對話契機，立場親美、和中，反對台獨、「一國兩制」，是永遠捍衛中華民國、最愛台灣的政黨。

朱立倫還說，沒有出息的民進黨，現在還在「抗中保台」，打中國介選牌，反觀國民黨是靠人民的力量，今天有六成以上的民意要求政黨輪替，大家要真相，希望下架民進黨，重啟特偵組，人民希望真正和平，下一代過好日子，這才是民眾共同的心聲。

韓︰讓烏雲遠離中華民國

國民黨不分區立委提名人排名第一的韓國瑜登場時，台下支持者歡聲雷動，韓國瑜呼籲鄉親給國民黨選票和力量，一起改變台灣的未來，「讓烏雲遠離中華民國，迎接彩雲」。

前立法院長王金平則呼籲支持者要集中選票，投給會當選的國民黨「侯趙配」。他說，大家手上的選票，要來決定台灣的命運，如果選錯人、走錯路，必然帶來戰爭威脅。

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