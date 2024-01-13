最後催票 侯︰歡迎白色力量加入

國民黨昨在板橋第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康高呼勝選口號。（記者廖振輝攝）

2024/01/13 05:30

與賴一對一的對決 要投給最強的「侯趙配」

〔記者施曉光、林欣漢／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜在昨晚「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會表示，這次大選是一對一的對決，是他與民進黨總統候選人賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」。他並強調，這次選舉是戰爭與和平、貪腐與清廉、廢死與反廢死、反核與能源永續，以及仇中抹紅與中間路線的五種選擇，歡迎白色力量一起加入這五條路線。

請繼續往下閱讀...

昨晚藍營群眾情緒高昂，當侯友宜進場時，現場氣氛達到最高潮，群眾持續高喊「給我一個好總統，侯友宜」、「侯友宜凍蒜」，以及「前進總統府」等口號，時間持續約二十分鐘，大家一起高舉國旗以及「侯趙配」的競選旗幟、標語。當侯友宜站到舞台上，群眾當中出現一幅巨大的中華民國國旗。

侯友宜指出，比較三個政黨，民進黨是黑金貪腐進行式，民眾黨是正在長大進行式，「一個人帶一個黨好辛苦」；這次選舉是他與賴清德的對決，大家要把票投給最強的「侯趙配」，民眾黨總統候選人柯文哲說可以「綠白合」，但這不是政黨輪替，唯有集中選票投給「侯趙配」，才能讓民進黨下台。

這次選舉 大家要做出五種選擇

侯友宜也說，總統選舉是國家路線、政治路線的總選擇，這次選舉大家要做出五種選擇，首先是戰爭與和平的選擇，全球風險評估機構已經把賴清德與烏克蘭總統、以色列總理並列為美國三個「危險的朋友」，如果賴清德當選，台灣將陷入戰爭風險，因為賴清德就是戰爭風險路線，而他是和平路線，反對台獨與一國兩制，守護中華民國、守護台灣與憲法。

侯友宜表示，第二個選擇是貪腐與清廉，賴清德縱容新潮流，走貪腐、黑金路線，弊案重重，而他是清廉路線，要成立新的特偵組、清查弊案，還給大家一個清廉的政府。

侯友宜說，第三個選擇是公平正義廢死與反廢死的選擇，賴清德走的是廢死路線，他走反廢死路線，要依法執行死刑，強化治安，對好人好一點，對壞人壞一點。

侯友宜接著指出，第四個選擇是反核與能源永續的選擇，賴清德走已經跳票的非核家園路線，他走的是讓台灣能源永續路線，不讓台灣缺電、以肺發電；第五個是仇中抹紅與中間路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他與國民黨依賴中國，但他並沒有依賴中國，賴清德的路線是閉關鎖國、仇中抹紅，讓兩岸交流遙遙無期，他走的是中間路線，兩岸互不否認治權，務實推動交流，由二千三百萬人決定台灣前途。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法