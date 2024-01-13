康世明、曾玟學 竹南、頭份大本營固票

曾玟學於頭份交流道路口拜票。（曾玟學競總提供）

2024/01/13 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立委選舉苗栗縣第一、第二選區兩名候選人康世明、曾玟學，選前之夜都返回各自大本營竹南、頭份，分別以車隊掃街、祈福晚會方式催票，為勝選做最後衝刺，懇請鄉親一起改變苗栗。

康世明：競選承諾絕不會忘記

民進黨苗栗縣第一選區立委候選人康世明昨天一早由苑裡鎮出發，一路往北，經通霄鎮、後龍鎮、造橋鄉等向選民拜票，沿途不少支持者給予加油打氣，縣議員陳品安、翁杰、邱毓興、羅貴星等輔選幹部也做康的分身，分別在苑裡、通霄、後龍、三義的重要路口向鄉親請託。

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竹南出身、曾任竹南鎮長的康世明，昨晚返回竹南大本營，車隊繞行大街小巷。康世明表示，選舉期間走遍選區各鄉鎮，選前最後一天，再次透過車掃與鄉親面對面，強調給予鄉親的競選承諾一定不會忘記，懇請支持正派、溫暖的康世明，讓海線大翻轉。

曾玟學祈福晚會 邀鄉親寫心願

與民進黨合作的無黨籍苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學，昨也是一刻不懈怠，白天在苗栗、頭份車掃及市場拜票；傍晚轉往苗栗火車站、高鐵苗栗站、竹南火車站、國光客運頭份站迎接返鄉旅客；晚間則在頭份運動公園羅馬廣場舉辦光雕祈福晚會，邀鄉親寫下心願，透過投影方式於屏幕呈現，場面溫馨。

曾玟學表示，苗栗縣第二選區過去被視為艱困中的艱困選區，但他從一開始沒人看好，到現在成為各方關注的激戰區，一路走來真的非常不容易。他雖非苗栗子弟，但強調「人在哪裡，心在哪裡，故鄉就在哪裡」，且他「選擇苗栗做為我的未來，也希望苗栗人選擇我做為你們的未來」，邀苗栗鄉親一起勇敢改變、找回苗栗尊嚴與未來，創造屬於苗栗的新篇章。

2024立委選舉

苗栗縣立委候選人康世明車隊掃街拜票。（康世明競總提供）

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