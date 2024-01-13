《少一票都不行》賴蕭疾呼 3票守護台灣民主

賴清德昨陪同黨籍立委候選人接力車掃，與張宏陸在板橋受到選民熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

2024/01/13 05:30

兵分兩路車掃 吸引眾多人潮 民眾紛比象徵2號賴蕭配的V型勝利手勢

〔記者黃子暘、闕敬倫、董冠怡、許倬勛／新北報導〕選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴昨天兵分兩路，在新北市分頭輔選多位黨籍立委候選人，由於時間緊湊，選將們都跟時間賽跑，賴、蕭的拜票車隊所到之處，沿途都吸引眾多人潮，很多民眾比出象徵二號「賴蕭配」的V型勝利手勢，氣氛沸騰。

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賴清德昨天上午先到土城區輔選吳琪銘，再趕往板橋區輔選羅致政、張宏陸，近午時再趕往三重區輔選李坤城；蕭美琴也馬不停蹄，上午陪同蘇巧慧在樹林、新莊區車掃、陪同吳秉叡在新莊區車隊掃街、到蘆洲區與林淑芬合體，下午再趕到淡水區陪同何博文車隊掃街。

賴清德、蕭美琴冒著寒風，沿途不斷向道路兩旁的民眾揮手致意，對於家住樓上、在陽台揮手的民眾也不漏接，努力爭取每一張選票的支持；許多民眾沿途高喊「總統好」或「副總統好」，凍蒜聲在車隊經過時喊得震天價響。

呼籲選對的人、走對的路

賴清德、蕭美琴除了努力拉票，呼籲「選對的人、走對的路」，也不斷拉抬黨籍立委候選人，並催出政黨票的極大化，疾呼三票都投給民進黨，守護台灣的民主及未來。

吳琪銘昨天除了偕同賴清德車掃，下午也與同黨不分區立委被提名人張雅琳、石明謹宣傳親子政見；晚間號召上千人、兵分三路徒步掃街，走入人群向選民催票。

賴清德昨天到三重區陪同李坤城車掃，先前疑遭藍營「設局拔樁」的蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺也現身支持，展現綠營「在地大團結」的氣勢。

蕭美琴陪同蘇巧慧、林淑芬車隊掃街，沿途民眾揮舞競選旗幟、揮手相挺；蕭美琴懇請民眾給蘇巧慧、林淑芬力量，讓雙姝繼續連任為鄉親服務，並支持「美德」帶領台灣走向世界，「少一票都不行！」

指台灣在民主路上不孤單

蕭美琴也到新莊區力挺吳秉叡，她說，台灣人民要用選票決定未來，「因為有你們，台灣在民主的路上不會孤單」；她稱讚做事認真、個性耿直的吳秉叡是值得鄉親信賴的好友，要讓好立委續留立法院。

蕭美琴再驅車趕抵淡水區，陪同何博文車隊掃街，她不斷向選民喊話，呼籲支持「美德配」及何博文，用選票繼續上架台灣。

2024總統大選

2024立委選舉

蕭美琴陪同立委候選人何博文車掃，向選民喊話呼籲「一定要出門投票」。 （記者闕敬倫攝）

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