爭取政黨選票 宋楚瑜：親民黨是非綠過半關鍵

親民黨主席宋楚瑜昨召開記者會說明不分區立委參選立場與態度。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕明天就要投票，親民黨主席宋楚瑜昨率不分區立委候選人召開記者會，提出親民黨五大信念，強調親民黨是非綠過半的關鍵。被問及十日輔選時表態支持國民黨總統候選人侯友宜，宋則說，他不是在支持哪一位當選，是希望當選的總統能看得高、望得遠，不是投票前喊棄誰、保誰，台灣人民要的是「棄戰爭、保和平」。

提人民優先等五大信念

宋楚瑜提出五大信念，首先是「人民優先」，立法院需要一個真正把人民放心上的政黨；第二，親民黨的不分區立委，不是要去扮演「戰狼」和「戰貓」，而是要成為國會關鍵的穩定力量；第三則是先前提過的「三個呼籲、四個心」來解決兩岸問題，包含五月二十日後舉行跨黨派會議、讓台灣海峽成為和平緩衝區等。

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宋補充，再者是「四個堅持」，包含堅持中華民國憲法的國家定位、自由民主價值、台灣人當家作主的權利、兩岸和平相處與互利互助。最後則是五大安全，分別是國家安全、經濟安全、民生安全、環境安全、倫理安全。

他強調，今年是台灣關鍵的一次選舉，不是投票前喊棄誰、保誰，台灣人民要的是「棄戰爭、保和平」、「棄貪腐、保清廉」，讓非綠聯盟在國會過半的關鍵，就是把政黨票投給「一世做實事」的親民黨。

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