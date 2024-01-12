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批對手抹黑陷苦戰 郭國文徒步拜票

民進黨第二選區立委候選人郭國文（左三）昨晚佳里徒步造勢，副議長林志展（右二）、議員蔡秋蘭（左一）陪同上街拉票、催票。（記者楊金城攝）

民進黨第二選區立委候選人郭國文（左三）昨晚佳里徒步造勢，副議長林志展（右二）、議員蔡秋蘭（左一）陪同上街拉票、催票。（記者楊金城攝）

2024/01/12 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕明天就要投票了，第二選區民進黨立委候選人郭國文昨喊出「搶救郭國文」，呼籲選民選對的人、走對的路，支持者歸隊投給賴清德和郭國文。指出如果抹黑、造謠的競選方式得逞，他如果落選，賴清德又怎能當選？

今將進行二選區車隊大遊行

郭國文競選連任陷入苦戰，前晚起在三大票倉麻豆、佳里、善化展開三場徒步遊行，昨晚佳里徒步造勢，副議長林志展、議員蔡秋蘭陪同上街拉票，今天（十二日）也將進行第二選區車隊大遊行，全力向鄉親催票。

郭國文昨與議員蔡蘇秋金、陳秋宏、黃肇輝、蔡麗青、沈震東一同發布「搶救郭國文」影片，盼民主聖地用選票唾棄黑函。

郭國文說，這次選舉對抗大量抹黑造謠，先有韓國瑜說礦工的兒子賴清德不能當總統，自己農家子弟的背景也被對手陳昆和拿來做文章，還收割他的立委政績、抹黑他不關心地方建設，因台南是民主聖地，又是賴清德的本命區，所以被攻擊的特別嚴重。

郭國文說，國民黨支持的陳昆和以無黨籍參選，其實是「假無黨、真藍營」，又去蹭柯文哲，第二選區其實是藍綠對決，因選情緊繃，支持者憂心忡忡，為此發出「搶救郭國文」影音，希望鄉親努力催票、拉票、固票，用行動捍衛民主聖地，如果抹黑、造謠的競選方式得逞，對第二選區民主聖地是種羞辱。

陳昆和陣營回擊 並未抹黑

陳昆和競選總部回擊說，選戰檢視對手立委任內的失職行徑，實話實說，不抹黑，他也曾被民進黨提名當過任務型國代，付出過的一切不容抹滅。

陳昆和呼籲選民不要被任何特定政黨「情緒勒索」，用選票展現民主力量，且第二選區真正需要「搶救」的是郭國文無法推動的重大建設。

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