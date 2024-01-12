基隆選戰》王醒之告發林沛祥竊佔國土 鄭文婷籲反權貴

立委蔡適應（右）陪同民進黨基隆立委候選人鄭文婷（左）車隊掃街。（記者盧賢秀攝）

2024/01/12 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市立委選情緊繃，無黨籍立委候選人王醒之昨天向基隆地檢署按鈴告發，國民黨候選人林沛祥竊佔暖暖區一處國有土地，違規私設停車場，知法犯法，不僅政治道德上嚴重瑕疵，還違反刑法竊佔罪。林沛祥回應，他將要求該土地使用人儘快進行必要改善，以符合相關規範。民進黨候選人鄭文婷則說，她日前就揭發林沛祥是大地主，和國民黨總統候選人侯友宜「凱旋苑」包租公壓榨學生一樣，呼籲民眾反權貴。

林沛祥︰儘快進行改善符合法規

王醒之昨中午由助理陪同，到基隆地檢署按鈴告發林沛祥在基隆市暖暖區過港路十巷國有地上，違規私設停車場，涉嫌竊佔國有土地。王表示，林在二○一四年間先把保護區開發停車場，違反都市計畫法、都市使用分區，破壞保護區，隔年林再以地主身分和另外一個地主共同向國有財產署申請袋地通行權，當年林具名向國有財產署申請土地租用，林完全知情。

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王醒之指出，林沛祥未明確回應他的質疑，只好請司法單位介入調查，該停車場不法佔用與營利，不僅政治道德上嚴重瑕疵，還涉犯竊佔罪。

林沛祥表示，對於王醒之的指控表示尊重，並將全力配合相關調查機關工作。他將要求土地使用人儘快進行必要的改善，以符合相關規範，確保一切合法合規。他身為基隆市立委候選人和公眾人物，遵守法律和規範是首要責任。

鄭文婷︰如同「凱旋苑」壓榨學生

鄭文婷說，她日前就揭發林沛祥是大地主，財產申報不實，故意隱藏家族和建設公司的金錢關係，就和侯友宜「凱旋苑」包租公壓榨學生一樣，呼籲民眾看清楚，反對金權復辟，呼籲民眾一月十三日要出來投票，支持平民出身的民進黨總統候選人賴清德和鄭文婷。林沛祥對此不予回應。

2024立委選舉

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