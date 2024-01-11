德國之聲專訪 馬英九：兩岸關係必須相信習近平

前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，就兩岸關係而言必須相信中國國家主席習近平。民進黨昨批評，國民黨的外交路線就是跟中國綁在一起，國民黨總統候選人侯友宜的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。（路透檔案照）

2024/01/11 05:30

民進黨：支持侯友宜 就是支持馬、習

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。民進黨批評，國民黨的外交路線就是與中國綁在一起，馬英九嚴重失言，台灣人民不能接受，且國民黨總統候選人侯友宜兩岸政策的導師是馬英九，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。

德國之聲專訪詢及，九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人。馬英九則認為，這與一般人都誤解九二共識有關，並強調他擔任總統期間，九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎，也是兩岸關係沒走向緊張之所在。被問到「您認為您可以信任習近平？」馬英九回應，就兩岸關係而言，必須相信他。

請繼續往下閱讀...

馬英九提到，他任內與中國有著相對和平的關係，但今天的情況完全不同。德國之聲反問，台灣人民最終拒絕這種方式，接下來兩任都投票支持民進黨，有可能這次也是；馬則表示，如果這是他們（台灣人民）的選擇，就必須為中國的某種行動做好準備，他已經警告過，若民進黨候選人當選會製造什麼樣的麻煩。

針對馬英九的說法，民進黨發言人張志豪批評，很驚訝這是中華民國台灣的前總統，很失格，不僅說要相信習近平，還拿賴清德的名字對外媒說是「LIE（英文：說謊）」，離譜至極，呼籲侯友宜應該立刻表態，是否與馬英九一樣相信習近平。

民進黨發言人戴瑋姍也質疑，國民黨的國際外交路線就是要與中國綁在一起，始終沒有改變，馬英九等同是為習近平背書，甚至操弄國外媒體誤解台灣人對兩岸關係的看法和主張；馬英九也在專訪提到，侯友宜可以延續他的兩岸政策。因此支持侯友宜就是支持馬英九、支持習近平，也就是相信一中原則。

蕭旭岑：賴可以相信習 為何別人不行

對於民進黨批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊表示，賴清德最近還公開說，相信習近平否認在二○二七年或二○三五年有武力攻台計畫，所以民進黨是否在攻擊自己的黨主席？還是賴清德可以相信習近平、但其他人不行，又是「綠能，我不能」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法