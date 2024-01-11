為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台南車掃 蕭美琴喊：守護台灣 守護故鄉

民進黨副總統候選人蕭美琴（前排中）昨到台南善化輔選，與支持者開心合影。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（前排中）昨到台南善化輔選，與支持者開心合影。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/11 05:30

〔記者吳俊鋒、王涵平／台南報導〕選戰進入倒數，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天回到台南輔選，陪同立委候選人郭國文、賴惠員車隊掃街，沿途都有支持者不畏豔陽、賣力地搖旗吶喊，有人高喊「美琴我愛妳」，也有人比出「愛心」手勢歡迎，展現故鄉熱情。

支持者高呼：美琴我愛妳

蕭美琴由台南第一選區立委候選人賴惠員陪同，在新營區進行車隊掃街，沿途民眾熱情吶喊歡迎，有人高喊「美琴我愛妳」。

蕭美琴表示，感謝台南人站出來支持蕭美琴、相挺賴惠員，也感謝上帝讓她有更多的力氣與智慧來帶領台灣、守護台灣、守護故鄉，自己也是台南的女兒，感謝大家熱情站出來支持。車隊經過新營交通台、民權路、復興路等人潮較多的主要道路，不少店家民眾特地跑出來看蕭美琴。

蕭美琴近午從郭國文善化的競選總部出發，前導車沿途宣傳，雖然拜票行程僅安排卅分鐘，但各應援點都有支持者聚集，加油、凍蒜聲不絕於耳，一些店鋪、公司的員工與老闆，以及住家內的民眾，聽到廣播也趕緊到路旁揮手相迎，氣氛熱烈。

回到競選總部後，現場等候的支持者更是簇擁著蕭美琴，爭相與她握手，有的還央求簽名，甚至送上禮物，猶如人氣偶像的粉絲見面會。蕭美琴向鄉親強調，這次是台灣政治史上，首次正副總統候選人都來自台南的一場大選，懇請鄉親全力支持，幫忙催票，讓民進黨在本月十三日能打場漂亮的勝仗。

蕭美琴也推崇郭國文問政專業、服務認真，值得鄉親繼續託付，希望大家能夠力挺，讓他順利連任，再為地方爭取更多福利。郭國文則懇請鄉親幫忙拉票、催票、顧票，全力支持民進黨及其總統、立委候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」》 侯友宜：我與馬想法有些不同 柯文哲：要相信自己
2024/01/11 05:30

馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」》 侯友宜：我與馬想法有些不同 柯文哲：要相信自己
德國之聲專訪 馬英九：兩岸關係必須相信習近平
2024/01/11 05:30

德國之聲專訪 馬英九：兩岸關係必須相信習近平

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
彰化合體造勢 賴清德疾呼：4優質女力送進立院
2024/01/11 05:30

彰化合體造勢 賴清德疾呼：4優質女力送進立院

非贏不可！小英選前到新竹再挺林志潔
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播