台南車掃 蕭美琴喊：守護台灣 守護故鄉

民進黨副總統候選人蕭美琴（前排中）昨到台南善化輔選，與支持者開心合影。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/11 05:30

〔記者吳俊鋒、王涵平／台南報導〕選戰進入倒數，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天回到台南輔選，陪同立委候選人郭國文、賴惠員車隊掃街，沿途都有支持者不畏豔陽、賣力地搖旗吶喊，有人高喊「美琴我愛妳」，也有人比出「愛心」手勢歡迎，展現故鄉熱情。

支持者高呼：美琴我愛妳

蕭美琴由台南第一選區立委候選人賴惠員陪同，在新營區進行車隊掃街，沿途民眾熱情吶喊歡迎，有人高喊「美琴我愛妳」。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，感謝台南人站出來支持蕭美琴、相挺賴惠員，也感謝上帝讓她有更多的力氣與智慧來帶領台灣、守護台灣、守護故鄉，自己也是台南的女兒，感謝大家熱情站出來支持。車隊經過新營交通台、民權路、復興路等人潮較多的主要道路，不少店家民眾特地跑出來看蕭美琴。

蕭美琴近午從郭國文善化的競選總部出發，前導車沿途宣傳，雖然拜票行程僅安排卅分鐘，但各應援點都有支持者聚集，加油、凍蒜聲不絕於耳，一些店鋪、公司的員工與老闆，以及住家內的民眾，聽到廣播也趕緊到路旁揮手相迎，氣氛熱烈。

回到競選總部後，現場等候的支持者更是簇擁著蕭美琴，爭相與她握手，有的還央求簽名，甚至送上禮物，猶如人氣偶像的粉絲見面會。蕭美琴向鄉親強調，這次是台灣政治史上，首次正副總統候選人都來自台南的一場大選，懇請鄉親全力支持，幫忙催票，讓民進黨在本月十三日能打場漂亮的勝仗。

蕭美琴也推崇郭國文問政專業、服務認真，值得鄉親繼續託付，希望大家能夠力挺，讓他順利連任，再為地方爭取更多福利。郭國文則懇請鄉親幫忙拉票、催票、顧票，全力支持民進黨及其總統、立委候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法