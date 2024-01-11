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馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」》 侯友宜：我與馬想法有些不同 柯文哲：要相信自己

針對馬英九稱兩岸關係必須相信習近平，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，他主張3D戰略，與馬想法不同。（記者陳文嬋攝）

針對馬英九稱兩岸關係必須相信習近平，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，他主張3D戰略，與馬想法不同。（記者陳文嬋攝）

2024/01/11 05:30

兩岸主張 侯重申3D戰略

〔記者陳文嬋、許倬勛、闕敬倫／綜合報導〕針對前總統馬英九接受德國之聲訪問稱「兩岸關係必須相信中國國家主席習近平」，國民黨總統候選人侯友宜昨受訪直言，他與馬英九想法有些不同，他主張3D戰略，強調嚇阻、對話、交流，堅守台灣的民主自由制度，反對一國兩制，保有台灣人民的生活方式，不會因為中國單方面行為，有任何的改變。國民黨副總統候選人趙少康也說，馬英九的說法不適用於侯友宜，兩岸政策仍要以侯友宜的說法為主，他個人認為，中國有朝一日也會實施民主制度，但現況要談統一還太早。

民眾黨總統候選人柯文哲受訪時，對馬的說法表示驚訝，他說，「應該要相信自己，相信自己比較安全。」

柯文哲昨天下午到新北市蘆洲區忠義廟參拜，並與同黨籍新北市第二選區立委候選人李有宜一起車隊掃街。

侯友宜於高雄掃街受訪時說，他與馬英九想法有些不同，他從以前到現在都是主張3D戰略，一是嚇阻，加強國防軍備，提升自我防衛能力；二是對話、三是交流，透過對話、交流，降低兩岸衝突的風險。

侯友宜指出，尤其他對中國的意圖，從來沒有存在不切實際的想法，他永遠在兩岸關係上，一定堅守台灣的民主自由制度，並反對一國兩制；更重要的是，保有台灣人民的生活方式，不會因為中國單方面行為，有任何的改變。

趙少康昨天下午參訪板橋動物之家受訪時也說，兩岸雙方的互信當然重要，但並非無條件地相信，必須「聽其言觀其行」，雖然中華民國憲法是「一中憲法」，但也沒有規定何時該談統一，台灣可以先發揮民主的力量，要相信我們的政治制度和生活模式，這才是保護台灣的最好方式。

趙：現在談統一還太早

趙少康指出，共產黨一定會向中國人民宣揚民主不適合中國，稱民主制度是美國、英國的制度，但如果台灣做得好，反而能發揮影響力，讓中國也受到民主化的影響，他相信中國有朝一日也會民主化，屆時再談這個（統一）也不遲，現在討論仍太早。

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