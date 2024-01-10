候選人掃街放沖天炮 台東險釀火警

台東市正氣路鬧區昨天旱上發生火警，立委候選人劉櫂豪已對車隊掃街引燃意外表達歉意。（記者黃明堂攝）

2024/01/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中央市場旁的正氣路一棟四樓透天店面昨天上午火警，居民說是候選人掃街，車隊大放沖天炮，引燃四樓陽台雜草，消防車趕來撲滅，未擴大燃燒；同一區段另棟店面，前天下午也被競選沖天炮沖進三樓屋內起火，幸屋主自行撲滅。

在消防人員滅火的同時，民眾說剛有立委候選人劉櫂豪車隊經過，在停等紅綠燈時一直放沖天炮，炮火四射，接著民宅就出現火光了。位在同區段的相館林姓老闆也出面說，前天下午三點，有國民黨候選人黃建賓的競選車隊經過，不顧道路狹小，建築物林立，仍大放沖天炮。車隊走後沒多久，家人就聞到三樓有燒焦味，他衝上去一看，果然起火燃燒，都是煙霧，趕快以水自行滅火。

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國民黨立委候選人黃建賓競選總部總幹事陳德勝說，有里長向總部說車隊經過後，一棟建築內有煙，屋主已自撲，總部昨天表達慰問之意。

劉櫂豪表示，昨天早上我們的掃街車隊行經正氣路中央市場時，因為燃放沖天炮不小心引起著火，對此感到非常抱歉，所幸這意外也在消防局同仁迅速明快的處理下很快的撲滅。他已派人先向屋主致歉，也會要求更小心處理，在車隊在行進當中做好相關的應注意事項。

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