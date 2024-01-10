《醫界關注議題》賴清德恩師陳志鴻︰健保改革非一朝一夕

成功大學醫院前院長陳志鴻表示，面對健保議題，負責任的總統候選人應是提出可行大方向改革，不隨便開支票去滿足某些特定團體。（記者洪瑞琴翻攝）

2024/01/10 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕醫界傳出多個群組要投國民黨，原因之一是對健保制度不滿意。對此，民進黨總統候選人賴清德昔日恩師、前成大醫院院長陳志鴻昨日表示，健保已開辦幾十年，醫界難免有諸多不同看法，但是民眾滿意度高，而健保改革不是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，更非一朝一夕之事，「我們都不會是局外人，大家捲起袖子一起上路」。

陳︰民眾滿意度高 大家捲起袖子一起上路

陳志鴻表示，健保開辦已經近三十年，民眾滿意度超高，但是醫療各專業領域的人都有許許多多的不滿和建言，過去的政府，不分藍綠，大家都只是在枝微末節上修修改改，不敢因為大破大立而喪失大量選票，這也是人性。

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陳志鴻說，這次大選，各種各樣的主張和要求大爆發，負責任的候選人都會仔細聆聽，但是不宜頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不願意隨便大開支票去滿足某些特定團體，而忽略了更重要的「優化醫療品質，改善健保制度」，候選人要負責任的提出大方向和可行性高的方案才對。

陳志鴻表示，由台南醫界邁向政治領域的賴清德醫師，在背負著沈重的執政包袱下，面對「紅色力量」的萬箭齊發之下拚戰到最後關頭的今天，對於醫界的抱怨一直都感同身受，昨天他鄭重宣示未來要和醫療各專業團體，消費者團體以及醫療產業團體共同合作，由下而上凝聚共識，把過去三十年的健保或醫療問題做一個階段性體檢，並且提出未來三十年可以長治久安的制度和政策願景。

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