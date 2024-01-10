輔選王定宇 鄭文燦籲防中國介選

行政院副院長鄭文燦（右）到台南輔選，陪同民進黨第六選區立委候選人王定宇（左）掃街。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/10 05:30

大讚王定宇是「拚命三郎」型政治菁英 問政專業且服務認真

〔記者吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕行政院副院長鄭文燦昨天到台南輔選，抨擊中國介入選舉的花招百出，包含停止《海峽兩岸經濟合作框架協議》ECFA關稅減讓、有條件開放農漁產品進口，每天用錯假訊息、深偽影片轟炸，混淆視聽，甚至招待基層旅遊而行統戰之實等，籲請鄉親一定要慎防境外勢力的干擾與影響。

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鄭︰介選手法多樣 慎防境外勢力干擾

鄭文燦昨天在台南陪同民進黨第六選區立委候選人王定宇掃街、拜票，車隊在關廟區山西宮集結出發，對於境外勢力企圖干擾選舉的議題，他強調，台灣人民很成熟，相信大家會了解手中這一票有關鍵的影響，國家民主由自己來決定。

爭取連任的民進黨立委羅致政捲入私密影片外流疑雲，讓鄭文燦批評中國介選手段多樣，如選前停止ECFA十二項關稅減讓，企圖影響石化業；農漁產品部分開放進口，卻指定代理商；以錯假訊息、深偽影片每天轟炸台灣人民，更動員基層協力團體招待旅遊，實際上是進行統戰，真的要慎防。

立院需要更多挺國防「王定宇們」帶動戰力

鄭文燦推崇王定宇的專業問政與認真服務等傑出表現，是「拚命三郎」型的政治菁英，值得大家力挺，台南已成為台積電重要的製造基地，必須引進更多IC設計與綠能創新等的研發人才，需要優秀的國會議員繼續協助推動。肯定王定宇在沙崙智慧綠能科學城發展的貢獻，包含中研院南部分院的設置、成大醫療園區的推動等，有助於加速地方發展，人民選出會做事的立委，真的很重要。

鄭文燦指出，未來立法院不能讓反國防的委員得逞，因此需要更多挺國防的「王定宇們」帶動戰力，結合志同道合的人，齊力保護台灣安全；他也希望鄉親們可以為黨籍總統候選人賴清德衝高選票，讓台南、高雄的立委席次揮出全壘打。

此外，民進黨總統候選人賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇，昨指有東區育樂街沿路的店家反映接到大量攻擊賴清德的黑函文宣，因文宣上未署名，主要是用報紙剪報拼貼而成，是不實攻擊黑函；立即前往南市警一分局報案，希望警方揪出散發黑函的幕後藏鏡人。

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