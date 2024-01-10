南投村里長餐會 藍選將公然拉票

2024/01/10 05:30

趙少康、馬文君、游顥都到場 綠營質疑違反行政中立

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣村里長聯誼會八日在南投市舉辦餐會，席開十多桌，邀請各鄉鎮市村里長餐敘，惟有與會村里長不滿指出，單純的交流餐會卻變成輔選大會，除南投縣長許淑華參加，國民黨副總統候選人趙少康、立委候選人馬文君、游顥都到場拉票，根本是「公器私用」，導致餐敘充滿政治色彩；民進黨質疑違反行政中立，呼籲選民用選票抵制。

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綠軍發言人批 踩在賄選灰色地帶

南投縣村里長聯誼餐會行之有年，約每季舉辦一次，今年首場由南投市主辦，餐會費用多半尋求鄉鎮市公所、代表會補助，其餘才是聯誼會出錢，當天餐會邀請國民黨趙少康、馬文君、游顥等候選人，引發部分村里長不滿，質疑變成輔選造勢大會。

有村里長氣憤表示，餐會目的是交流，卻變成輔選造勢，席間趙、馬、游都致詞談話、爭取支持，好好的餐會搞得那麼冗長，以往餐會都沒見過這種情況，許多人忍不住抱怨，卻「敢怒不敢言」。

民進黨南投縣聯合競選總部發言人陳紀衡痛批，南投縣現在竟還有行政不中立的行為，涉嫌踩在賄選灰色地帶支持特定陣營，並質疑餐會經費是否有來自公所、代表會補助？尤其邀請對象甚至有必須事先維安場勘的副總統候選人，難道不是安排好的造勢場合？反觀民進黨候選人都沒被通知，希望選民拒絕「公器私用」，用選票抵制。

南投市公所：此次餐會未出錢

南投市里長聯誼會表示，一般餐會是會向公所等單位爭取經費，不過當天餐費會由聯誼會出錢，至於有候選人到場，聯誼會並未邀請，是得知會有相關人士參加，才會保留桌數備用。

南投市公所指出，當日餐會費用公所未出錢，至於出現輔選的爭議，係因餐敘結束後有候選人到場座談，村里長可自由參加，兩個活動是錯開的，應是流程安排引發誤會。tag_a〉2024總統大選

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