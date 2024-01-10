中國氣球擾台 國防部：視威脅做相對應處

國防部軍事發言人孫立方少將（記者吳書緯攝）

2024/01/10 05:30

不因襲擾就擊毀 避免共軍不對稱作戰得逞

〔記者吳書緯／台北報導〕中國近期頻施放空飄氣球擾台，針對是否擊落空飄氣球，國防部昨指出，國軍對於空飄氣球保持嚴密監控，並視其威脅程度做相對應處，並不會因空飄氣球襲擾就擊毀，這樣很容易變成中共運用不對稱作戰方式，來擾亂國軍戰備應處作為與消耗國軍武器目的。

近期未搜獲氣球殘骸

國防部昨召開例行記者會，情次室情研中心情報官黃明傑上校指出，近期中共空飄氣球動態，經過分析研判其飄移的路徑，對於多條國際航道造成安全威脅，主要目的就是從事灰色地帶襲擾，國防部第一時間通報民航單位做適切應處，中共運用空飄氣球，從事認知作戰、影響民心士氣，國軍部隊料敵從寬、早期預警，完成反偵蒐的隱掩蔽部署。

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根據國防部所公布的航跡圖，部分中國空飄氣球是在台灣本島上空消失，本報詢問國軍是否有尋獲空飄氣球的殘骸？黃明傑表示，「近期沒有搜獲殘骸」。

國防部軍事發言人孫立方指出，國軍從各方面判斷空飄氣球的危害，若危害沒那麼高，就會考量中共是以空飄氣球執行灰色地帶襲擾，如果空飄氣球對於地面有可能造成非常嚴重危害時，反制措施就會是積極反制，若是相對地面危害沒有那麼高，且中共是要進行認知作戰、灰色地帶手法襲擾，如依照中共期望去做反制，可能正好符合中共需求。

若進到人口稠密區 按照路徑通知

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校指出，若空飄氣球進入人口稠密區，將按照路徑對各單位進行通知，並嚴密監控行徑，後續有無落下情況，均請作戰區保持監視。

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