習近平。（法新社檔案照）

2024/01/09 05:30

記者鄒景雯／特稿

中共新華社七日深夜刊出了一篇長文，文題叫做「永遠在路上」，呼應台灣民進黨賴蕭配的總統競選廣告「在路上」。這篇文章同時刊登在中華人民共和國中央人民政府的官網上，所以不僅是新華社的吹捧之作，同時也是中國政府的授意宣傳。二○二四一開年就發生這種事，於是令人聯想起春天的兩隻蟲，合起來就是一個「蠢」字。

中國政府與中共喇叭為何會做蠢事？答案就在這篇長文中。該文引述習近平在中共二十大的論斷︰「我們黨做為世界上最大的馬克思主義執政黨」，自承這個「大黨」不是在自己的土地、文化與歷史脈絡中尋找「初心」與「使命」，居然標榜是師法外國人，為其思想的附庸，並強行移植並灌輸於中國人民。無怪乎建黨百年下來，中文水準逐日低下，連「拾人牙慧」的勾當，都不知避嫌，暴露自身毫無見地，亦無從掩飾，甚至，拾的還是台獨份子的牙慧，實在甘冒大不韙。

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在台灣大選投票不到六天的敏感時刻，對岸演這一齣，不外兩種可能，一個是「東施效顰」，醜女想搭順風車，於是學著捧心，蹭流量；另一個則是意喻賴蕭在路上，習也在路上，而且永遠在路上，既然大家都在路上，若不是同一條路，狹路相逢，就是二路平行，相望江湖，怎麼講，豈不都成了「暗通款曲」？難怪這篇「永遠在路上」傳到台灣後，引來民間一陣嬉笑怒罵，民進黨人多是哈哈兩聲，格外的燦爛。

所謂綱舉目張，否則必盤根錯節。文章的題目訂得不好，內容果然本末倒置。中國共產黨如何永遠在路上？稱是「以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」，還說要依靠黨的「自我革命」，來跳出歷史週期率。換言之就是超越毛澤東的「人民監督」，認為中國共產黨只要潔身自好、廉潔自律，就可以永久當政，沒有倒台的問題。奇怪的是，自二十大以來，習近平已經革了多少人的命？這些人全不是自我革命，何況習近平自封第三任期，顯不在自我革命之列，此一破例，壞了「自我革命」的上綱，又如何逃脫歷史週期？這是邏輯矛盾。

如此服務獨裁者的官樣文章，自由人不必細讀，直接跳接結論即可。這時看到「風雨兼程趕考路」又會笑破肚皮。它說的是「新時代中國共產黨人必將在新的趕考之路上交出新的更加優異的答卷」，為該文作結。二○一六年，民進黨蔡英文五二○剛就職時，為了穩定兩岸關係，曾經在總統就職演說上百般斟酌，文告公布後，中共文膽先是公開說「過關了」，沒想到北京未久即反悔沒收，重新放話稱蔡英文的演講「是一份沒有完成的答卷」，八年來，蔡英文不再作答，已即將在今年五月畢業交棒，不知道老共有沒有自討沒趣？而新時代共產黨人這時宣稱要趕考答卷，這是對外折騰無望，將轉為自我折騰嗎？近期中國內部的發展似乎有這麼點味道，外人除了樂觀其成，還能說什麼呢！

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