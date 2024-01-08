藍哪來本錢喊棄保？ 綠：侯柯實力差距不大

民進黨高層指出，國民黨、民眾黨並非「系出同門」，支持者屬性也截然不同，而且「柯粉」黏著度很高，並不會因為國民黨喊棄保，或趙少康攻擊柯文哲就有所鬆動。（資料照）

2024/01/08 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康日前公開表示，若當選要邀民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘推薦閣揆；國民黨不分區立委候選人韓國瑜前天則在造勢時稱「柯文哲像空氣槍，很熱鬧但不會贏」，被認為在操作「棄保」。民進黨高層分析，藍白沒有一方特別強、實力懸殊不大，加上支持者屬性迥異，哪來的本錢操作棄保？柯至今仍佔有一席之地，綠營會謹慎應戰，確保最終勝利。

民進黨高層指出，棄保有個前提，一定是一個強、一個弱，但國民黨總統候選人侯友宜與柯文哲之間並沒有太大的實力懸殊，哪來的本錢喊棄保？從先前「藍白合」毀棄六點聲明再到君悅之亂也能看出，藍白不是想合作，而是想要「吃掉對方」，當時連聯絡都聯絡不好，現在談什麼聯合政府？

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從選民屬性來分析，民進黨高層認為更難操作棄保，外界經常拿一九九四年民進黨陳水扁、國民黨黃大洲、新黨趙少康在台北市長選舉「三腳督」來類比這次總統大選，但與當時「棄黃保趙」不同的是，國民黨、民眾黨並非「系出同門」，支持者屬性也截然不同，而且「柯粉」黏著度很高，並不會因為國民黨喊棄保，或趙少康攻擊柯文哲就有所鬆動。

「柯粉」黏著度很高

高層表示，票可以喊棄保，但政治上的理念喊不過去，除非有個強而有力、超越理念的訴求，先前藍白想要共同主打「下架民進黨」，可是有更多民眾不希望國民黨、民眾黨執政，既然無法合作、選民屬性不搭嘎、又沒有理念，這樣的情形下，國民黨操作棄保成功的可能性微乎其微。

至於接下來如何迎戰？黨內高層指出，以往總統、縣市長選舉都是藍綠對決，但這次因為柯文哲仍佔有一席之地，民進黨總統候選人賴清德今起啟動「台灣美德站出來」全國車隊掃街，除了陸戰按表操課，空戰議題也會按情勢隨時謹慎應戰，讓選民感受到台灣前途及國際局勢的重要性是關鍵的投票驅動力，因此「票投民進黨、台灣路更廣」將是最後階段的主要訴求。

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