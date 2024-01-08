小英拉抬許淑華 開箱「松信戰貓車」

台北市長蔣萬安（左）陪國民黨第七選區立委候選人徐巧芯（右）到中崙市場拜票。 （記者何玉華攝）

2024/01/08 05:30

蔡催票籲選有價值、有信念的候選人 蔣萬安陪徐巧芯掃街

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第七選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華與國民黨候選人徐巧芯的「雙姝之戰」，民進黨認為距勝選只差臨門一腳，總統蔡英文昨天與許淑華開箱「松信戰貓車」催票，呼籲選有價值、有信念的候選人，而不是用仇恨動員的人；徐巧芯則高喊團結、集中選票，先有台北市長蔣萬安陪掃市場，又與前高雄市長韓國瑜車掃，但爭取初選落敗的現任立委費鴻泰仍未現身相挺，選前恩怨恐未化解，讓選情更加膠著。

請繼續往下閱讀...

蔡英文抵達許淑華競選總部時受到熱烈的歡迎，她致詞時說，民進黨傳統在這個選區比較困難，難為許淑華還是很努力的經營，上一次立委選舉差一點就當選；而二○二○年總統選舉，「蔡賴配」在這個選區得票過半，希望支持者努力催票，把當年的票集中支持「賴蕭配」跟許淑華。

關鍵一席 蔡送天秤、寶劍

蔡英文表示，這一席很關鍵，代表的是要選擇一個有價值、信念的人？還是試圖用仇恨來動員的人？她準備了天秤、寶劍，象徵「中道、善良、正義」，要大家把關心弱勢、理性問政，找得到也看得到的許淑華送進國會。

徐巧芯被問到蔡英文為許淑華站台時說「我們有蔣萬安，我覺得更屌」；許淑華獲知表示，找來站台的人都是很棒的，但選票能否轉移到候選人身上，要看候選人的本質，若本質不好，別人怎麼站台不一定有幫助，呼籲對手講話要客觀一點，不要用激烈式或仇恨式的言語，大家希望看到是正向的、希望的，有未來的感覺。

另外，許淑華與政治評論員李正皓二創「在路上」影片，徐巧芯一席「他們的感情我就不方便評論了，大家都自由」的談話引發議論，許淑華說，徐巧芯在選戰中拿感情問題作文章是犯大忌，女性政治人物把生命、青春都奉獻在政治上，為人民打拚，私領域不該被拿來揶揄、嘲諷。徐巧芯則改口說，因為不知道他們狀況，「只是問一下而已」。

徐喊團結 但費鴻泰仍未現身

徐巧芯昨天早上由蔣萬安陪同到中崙市場拜票，希望在最後階段要團結、集中選票支持她。韓國瑜、台北市議會議長戴錫欽、民政局長陳永德，都參加車隊掃街，營造松信地區團結的氣氛。但在初選落敗的費鴻泰至今未出現，昨天一度盛傳兩人有機會同台，最後仍告吹，顯示黨內整合未成功。

2024立委選舉

台北市立委第七選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華（右）昨天與總統蔡英文（左）一起開箱「松信戰貓車」。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法