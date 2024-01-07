《北市第五選區》吳沛憶遊行拚人氣 于美人演唱會造勢

台北市第五選區民進黨立委候選人吳沛憶昨舉辦親子大遊行吸引人氣。（記者陳奕劭攝）

2024/01/07 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）民進黨立委候選人吳沛憶，昨上午與「3Q哥」陳柏惟合體掃街，沿路受到民眾熱情歡迎，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多！下午舉辦大遊行，南昌公園熱鬧滾滾，吳沛憶以白色套裝、貓耳頭飾亮相，外型令人驚豔。無黨籍候選人于美人昨晚則舉辦造勢演唱會，重現「超級紅人榜」明星陣容，還有藝人王彩樺助陣，龍山寺周邊湧入人潮，粉絲嗨翻天。

吳沛憶昨邀陳柏惟到萬華助選，附近早餐店老闆娘、用餐客人都稱讚「你一定會當選」，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多！下午舉辦親子大遊行，南昌公園擠滿參加的男女老幼，吳沛憶身穿白色套裝、頭戴貓耳頭飾，「漂亮小姊姊」的外型讓支持者驚呼連連，數百位群眾組成遊行隊伍，氣氛熱烈，民眾也稱讚很能拉抬選戰氣勢。

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于美人昨晚在龍山寺舉辦造勢演唱會，重現「超級紅人榜」明星陣容，歌手陳孟賢、鄧品硯登台獻唱，王彩樺唱電音舞曲讓現場超嗨，于美人現身，支持者給予熱情歡呼。

國民黨候選人鍾小平昨參加三百人集會，勤走陸戰，對於對手昨造勢拚場，他表示，現在辦太早了，選前三天才是關鍵。他預告自己將參加一月十日國民黨大遊行，衝刺支持者出來投票。

2024立委選舉

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