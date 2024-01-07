《北市第五選區》吳沛憶遊行拚人氣 于美人演唱會造勢
2024/01/07 05:30
〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）民進黨立委候選人吳沛憶，昨上午與「3Q哥」陳柏惟合體掃街，沿路受到民眾熱情歡迎，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多！下午舉辦大遊行，南昌公園熱鬧滾滾，吳沛憶以白色套裝、貓耳頭飾亮相，外型令人驚豔。無黨籍候選人于美人昨晚則舉辦造勢演唱會，重現「超級紅人榜」明星陣容，還有藝人王彩樺助陣，龍山寺周邊湧入人潮，粉絲嗨翻天。
吳沛憶昨邀陳柏惟到萬華助選，附近早餐店老闆娘、用餐客人都稱讚「你一定會當選」，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多！下午舉辦親子大遊行，南昌公園擠滿參加的男女老幼，吳沛憶身穿白色套裝、頭戴貓耳頭飾，「漂亮小姊姊」的外型讓支持者驚呼連連，數百位群眾組成遊行隊伍，氣氛熱烈，民眾也稱讚很能拉抬選戰氣勢。
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于美人昨晚在龍山寺舉辦造勢演唱會，重現「超級紅人榜」明星陣容，歌手陳孟賢、鄧品硯登台獻唱，王彩樺唱電音舞曲讓現場超嗨，于美人現身，支持者給予熱情歡呼。
國民黨候選人鍾小平昨參加三百人集會，勤走陸戰，對於對手昨造勢拚場，他表示，現在辦太早了，選前三天才是關鍵。他預告自己將參加一月十日國民黨大遊行，衝刺支持者出來投票。