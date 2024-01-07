賴清德：大家一起上車 鬥陣走繁榮路

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨在新北市新莊區舉行選前造勢晚會，賴清德致詞強調，總統蔡英文已將車子鑰匙交給他和蕭美琴，歡迎大家一起上車，鬥陣走和平、創新、繁榮的路。（記者王藝菘攝）

2024/01/07 05:30

〔記者陳政宇、吳亮儀／新北報導〕昨天是大選前最後一週的超級星期六，民進黨總統候選人賴清德一天七場造勢，全力衝刺。賴清德強調，二○二四年選舉決定未來的國家方向，也攸關印太地區的和平穩定，總統蔡英文已將車子鑰匙交給他和蕭美琴，歡迎大家一起上車，一起走和平、創新、繁榮的路。

選前超級星期六 新莊晚會旗海飄揚

各陣營決戰黃金週，賴清德與搭檔蕭美琴昨晚在新莊舉行造勢晚會，現場湧進人潮熱情相挺，旗海飄揚、凍蒜聲不斷，氣勢如虹。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，台灣這場立委、總統選舉，是二○二四年全世界第一場選舉，也是今年最重要、最關鍵的一場選舉，除了要選出未來的國家領導人，決定未來的國家方向，也攸關印太地區的和平穩定，國際都在看台灣人民所做出的選擇，是要繼續走向未來、還是走回過去，要迎向世界、還是鎖進中國，是要堅守民主價值、還是像威權專制低頭。

賴直言，國人神聖的一票，將決定台灣和世界未來的命運，他要拜託大家，把手中神聖一票投給民主、投給未來、投給帶領台灣迎向世界的賴清德和蕭美琴。

談起「在路上」影片，賴提到，蔡英文的車子開得很穩，台灣過去八年在蔡英文率領下，有幾項重大成就，一是台灣經濟脫離對中國的依賴，二是走在進步改革的道路上，三是走在國防自主的道路上；這些就是正確的道路，也是台灣應該繼續走的道路，蔡英文已經把車子鑰匙交給他和蕭美琴，歡迎大家一起上車，鬥陣走和平的路、走創新繁榮的路，「大家放心，我不會把你們丟在路邊」。

賴：讓未來世代都能享有民主自由生活

賴清德進一步強調，賴蕭配未來有三個重要使命，第一是團結守護台灣，不但現在要團結民主力量，未來要團結朝野、更要和世界民主陣營團結，一起守護台灣；第二個使命是堅定穩健帶領台灣前進，他和蕭美琴都有完整歷練，能帶領台灣成為更好的國家、迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事；第三個使命是堅定信賴台灣，賴蕭配對台灣有強烈的使命感，絕對不走倚賴中國的回頭路，會讓未來世代都能在這塊土地享有民主自由、富裕繁榮的生活。

蕭美琴則表示，台灣人勤奮打拚、在世界上創造成功的故事，成功在世界上架台灣、讓世界看到台灣，「但成功的故事需要大家繼續寫下去、需要每個人來守護」，請民眾給他們機會，「一定可以做得越來越好，穩健向前的路，大家一起上車走對的路，對的路就是守護台灣民主和平的路」。

蔡英文則談到，她這幾年來開台灣這台車，很感謝副駕駛座有賴清德，替她顧路、看導航，一起讓台灣走在對的路上，這條路要繼續走下去，她已把鑰匙交給賴清德，盼大家把選票投給賴、蕭，讓他們帶領台灣繼續走向世界。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨在新北市新莊區舉行選前造勢晚會，熱情支持民眾擠爆新莊陽光草坪，揮舞競選旗幟，高喊「凍蒜」聲不斷。（記者王藝菘攝）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨在新北市新莊區舉行選前造勢晚會，熱情支持民眾擠爆新莊陽光草坪，揮舞競選旗幟，高喊「凍蒜」聲不斷。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法