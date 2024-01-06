侯辦提告競選影片侵權 民進黨：符合著作權法

民進黨發言人張志豪（左）、戴瑋姍（右）、律師黃帝穎（中）昨日召開公布「國民黨架空台灣」電視CF記者會，會中公布最新的總統大選電視CF。（記者廖振輝攝）

2024/01/06 05:30

〔記者吳亮儀、陳政宇、許倬勛、董冠怡／綜合報導〕民進黨昨天推出抨擊國民黨廣告「架空台灣未來」，提醒國人國民黨一直存在的黑金、貪腐、無能、親中本質。國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室指控民進黨「違法使用」侯友宜的影片片段當作競選廣告，怒控綠營移花接木、侵害著作權。民進黨則質疑侯友宜施壓電視台不讓影片播出，箝制言論自由的手段讓人聯想侯友宜當年帶隊抓捕鄭南榕。民進黨也強調，使用影片嘲諷，不涉及著作權的侵害。

侯辦籲媒體勿播 綠批箝制言論自由

民進黨發言人張志豪表示，侯友宜廣告稱民主就是制衡，但事實是所有牛鬼蛇神及黑金貪腐都要回來了。嘴巴喊政黨要輪替，真相是要架空台灣。侯友宜及趙少康主張重啟服貿，把台灣退回十年前，甚至二十二Ｋ就業政策導致年輕人長年低薪。

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侯辦發言人黃子哲說，民進黨使用侯友宜的競選影片片段，內容涉及侵權與抹黑，因此在上架前，有人提前將影片透露給侯辦，四日晚間才會發布新聞控訴，呼籲各大媒體不要播出，民進黨為了選舉不惜違反著作權法，侵害著作財產權，竟還敢指控侯友宜施壓媒體，簡直打人喊救人。

侯辦昨下午前往台北法院提告，採取刑事告發外，也連帶請求侵權行為的損害賠償，同時也呼籲其他媒體、網路平台及網友，勿有觸法行為，否則也將採取必要法律行為。

侯辦執行長金溥聰批評，民進黨帶頭敗壞選舉風氣，推出扭曲事實的競選廣告，抹黑、抹紅對手，如今更帶頭違法，若無違法，為何怕有人檢舉？難道要問是誰檢舉，然後去查水表嗎？

對於侯辦提告，張志豪回應，國民黨氣急敗壞恐嚇媒體、揚言提告所有網路平台，企圖用司法箝制言論自由，主要因為該廣告說出國民黨內心深處的話，揭開國民黨最不願被公開的陰謀，就是透過選舉架空台灣、黑金復辟。

北辰著作權事務所所長、律師蕭雄淋受訪說，民進黨這支廣告約廿秒，不涉及營利，具有時事的嘲諷性意味，除了四秒使用到國民黨的廣告，另十六秒都是自己創作，對原來的國民黨四抄廣告，具有「轉化性利用」關係，在同一法理下，民進黨廣告可主張「著作權法」有關嘲諷性著作的合理使用，不涉及著作權侵害；國民黨想主張著作權侵害，恐怕不容易。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室昨舉行記者會，批民進黨違法使用侯友宜的影片片段當作競選廣告，移花接木、侵害著作權。（記者叢昌瑾攝）

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