駁斥沒社宅 黃偉哲：9處3153戶已動工

興建中的社宅「新都安居」。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/05 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民眾黨總統候選人柯文哲宣傳影片出現「台南完全沒有社會住宅」，台南市長黃偉哲昨日嚴正駁斥，強調跟事實完全不符，而且已有新都安居、小東社宅等九處三一五三戶動工，連同新規劃，社宅戶數已加碼到八四○二戶，都要求如期如質完工，絕對不能出現完工後漏水、「四十四坪月租超過四萬」等不合理狀況，提供有需求民眾平價優質的公共服務。

黃偉哲說，選舉過程中，各種與事實有出入的資訊到處充斥，希望有公共話語權的人士，在散播資訊前，都能先做好查證工作。

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柯文哲社宅影片 市府：內容不實

據了解，柯文哲新發布影片提及社會住宅議題，影片中柯文哲與兩位青年對談，提到「台南連一個社會住宅都沒有」「沒有聽說要蓋」。南市政府發言人田玲瑚表示，實在太離譜，影片內容不實，柯文哲作為影片的散播者，未做好查證工作，散播與事實背離甚鉅的內容，「這難道不是造謠嗎？不該下架嗎？」

都發局已研擬招租辦法草案

都發局表示，積極規劃只租不售台南社宅，目前已研擬招租辦法草案，預計今年下半年定案後，正式受理申請登記，二○二五年租戶就可以搬進入住。

此外，國民黨昨日批評賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，但南市至今沒有成為雙語城市。黃偉哲回應表示，培養學生全球溝通力是南市既定教育目標，雙語教育推動有年，在歷任市長的用心規劃與努力下，一棒接一棒穩健推進。

教育局長鄭新輝表示，南市自二○二一年十月率先全國建置雙語中心、雙語教學輔導團，在行政、教學端都有完整配套措施與支持系統，去年更組成「雙語入校協作小組」，協助發展校本雙語教學模式，發揮英語學習效果。

2024總統大選

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