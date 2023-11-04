顏寬恒反批綠 對自家弊案裝聾作啞

前立委顏寬恒。（資料照）

2023/11/04 05:30

〔記者黃旭磊、顏宏駿、花孟璟、翁聿煌／綜合報導〕針對民進黨中央黨部召開「揭穿四大家族四大豪宅」記者會，立委林靜儀指稱前立委顏寬恒家知法犯法占用且大興土木蓋違建；顏寬恒回應，林靜儀和執政黨手握權力，竟老是監督在野黨，連台中捷運這麼大的工程，居然還能牽扯個人利益，林靜儀才是護航黨內貪污腐敗、罔顧全民的劣質民代。

顏寬恒回批，交通部已經回應路線和站點都是「專業評估」，直接打臉林靜儀，在在顯示她只是因為選舉，為了反對而反對，毫無根據，也完全將民眾乘車的權利視為無物。顏說，林靜儀和執政黨為了政治利益，護航高端、護航過期雞蛋、護航黨內貪污腐敗，對於民進黨內人士的弊案裝聾作啞，是罔顧全民的劣質民代，那就讓他們回到在野監督的角色來監督政府。

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對於彰化縣第三選區立委參選人吳音寧的指控，立委謝衣鳯表示，她沒有為個人或家族向台糖關說任何一塊土地，反倒為了農業部有機田的達成目標以及二林地區地方創生的發展，要求台糖撥一塊生產價值較低的農地，供給地方創生團體做有機田的使用。

謝衣鳯︰沒為個人、家族向台糖關說

謝還說，希望未來對於選舉的討論，能夠回到理性政策，以及對農業政策的貢獻，不要淪為口水、謾罵，或隨便批判別人的家庭。

立委傅崐萁花蓮服務處人員則對民進黨對手的指控表示，委員未看訊息，不方便代為回應。立委羅明才服務處也說，這是競選對手的選舉操作，不予回應。

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