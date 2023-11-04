民進黨揭藍營四大家族豪宅 質疑錢從哪來

民進黨發言人戴瑋姍（右起）昨偕同立委參選人張美慧、吳音寧以及曾柏瑜等人，在黨部舉辦「揭穿四大家族四大豪宅」記者會，呼籲國人支持清新政治、終結地方黑金勢力。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/04 05:30

批台中顏家、花蓮傅家、新店羅家、彰化謝家 靠特權累積財富

〔記者陳政宇／台北報導〕立委選舉逐漸升溫，民進黨中央黨部昨召開記者會，砲轟國民黨地方勢力長期壟斷資源，包括台中顏家、花蓮傅家、新店羅家、彰化謝家，靠著特權及惡勢力日益增大家族利益，呼籲國人看清真面目，支持清新政治終結地方黑金勢力、根除沉痾。

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籲終結地方黑金勢力

民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍、台中市第二選區立委林靜儀、花蓮縣立委參選人張美慧、新北市第十一選區立委參選人曾柏瑜及彰化縣第三選區立委參選人吳音寧昨出席記者會。戴瑋姍批評，國民黨四大家族魚肉鄉民，成為地方惡霸，利用盤根錯節的利益恫嚇人民，讓人民不敢發聲，為自己家族累積財富。

張美慧表示，花蓮縣立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻家族居住在「九五至尊大樓」豪宅，負責施工的營建廠商，幾乎包辦花蓮縣政府發包的所有重大公共工程，且工程履約爭議的仲裁經費未經花蓮縣議會審議，就逕行給付該營造商上千萬元。

曾柏瑜說，國民黨立委羅明才的父親、前立委羅福助先透過福豪建設、富晟投資購買土地，再以自己女兒羅碧華及另一間城市發展公司承購，在山上開挖整地。該家族在新店區大香山開挖的總面積達廿三萬平方公尺，相當於十八座棒球場，未經部分地主同意就擅自開挖，且包含國有地，公然違法。

吳音寧指出，國民黨立委謝衣鳯家族在彰化縣溪州的「白宮豪宅」，是透過與謝衣鳯父親謝新隆有關的「隆霖開發公司」，向台糖公司購得六百坪黃金地段住宅區土地，實價登錄卻看不到相關買賣紀錄，懷疑謝家未經台糖董事會同意、未照一般正常公開標售程序，就以特權購地，還向銀行設定近億元的抵押權。

林靜儀也指控，前國民黨立委顏寬恒家旁邊就是國有地，卻知法犯法占用、大興土木蓋違建，被揭露後只是作秀般拆掉圍牆，並用鐵皮圍起，未將資源回到公眾身上，且豪宅以奇怪的方式脫手。顏寬恒還在選區內掛設看板，明確表示某捷運站是他爭取到顏家土地上，赤裸裸地將龐大資源建設和個人利益結合，再施予民眾蠅頭小利。

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