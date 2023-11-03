侯友宜嗆火車不等人 柯文哲：沒一定要全民調

國民黨總統參選人侯友宜昨早受訪提及「藍白合」時說，火車過站就不等人。民眾黨總統參選人柯文哲下午被問到是否會「上火車」時，並未回答便直接離去，但柯也說，他沒有說一定要「全民調」，只是要公開、公平、透明的規則。（記者塗建榮攝）

2023/11/03 05:30

〔記者黃靖媗、林哲遠、甘孟霖／台北報導〕藍白整合仍在卡關，侯友宜昨就「藍白合」議題表示，「火車過站就不等人」，藉此表示時機很重要。柯文哲被問到是否會「上火車」時，未回答便直接離去，柯另表示，他沒有說一定要「全民調」，只是要有公開、公平、透明的規則，一套雙方支持者都可以接受的解決方案。

柯文哲表示，若用喬的，喬到最後就變成密室政治、分贓政治，所以他當時也說，若要再見面，下次一定要公開。

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柯也說，民眾黨強調ＳＯＰ（標準作業流程）、程序正義、按表操課，但有時候台灣傳統政治要用喬的，他認為，這是政治ＤＮＡ不合、理念上的不同。

被問到是否若藍白沒合，連立委都不合了？柯重申，政黨合作包含政策綱領、總統選舉、立委選舉的合作，以及聯合政府如何組織，立法院長、副院長、各委員會召集人如何選舉，還有日後議案如何合作、有爭議怎麼處理等，他認為，不可能百分之百完全合作，若完全一樣，變成同個黨就好了。

柯文哲也說，不應用某個合作項目去綁架所有項目，他相信，國民黨主席朱立倫應該也會認同此理念，並表示，大家不用太緊張，就當作是台灣民主政治往前走時，會遇到的小挫折、小波瀾，他還是相信台灣民主會繼續往前進，但過程當中一定會遇到一些問題，讓他們一個個克服掉。

傳嗆侯「柯志恩或韓國瑜都比你強」

柯文哲反問：消息怎麼傳出來的？

另傳出柯、侯兩人第一次會談時，柯曾對侯說「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」，惹怒侯。對此，柯文哲反問，「如果只有（柯、侯）兩個人在，請問這個消息怎麼傳出來的？講的到底有沒有失真？」並強調若是有誰流出去，應自己還原當天的原話。

侯友宜昨被問到柯是否當面嗆說「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」時，未直接否認，僅表示這個問題應該要請教柯，他不方便代答。國民黨立委李德維昨在黨團記者會則不滿地說，柯文哲過去有亞斯伯格症，不知道現在還有沒有，但這樣的表述是不尊重的。

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