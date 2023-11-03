侯友宜喊重啟特偵組 賴清德：用人唯才、清廉更重要

民進黨總統參選人賴清德認為，與其成立特偵組，不如用人唯才，建立清廉政府文化。（圖擷取自大雲時堂頻道）

2023/11/03 05:30

〔記者陳昀、許倬勛／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜公布競選影片，高喊「重啟特偵組，掃盡綠貪腐」；民進黨總統參選人賴清德在昨天釋出的專訪中說，這個問題可以討論，但與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要。

侯陣營發布影片 控民進黨貪腐

侯友宜競選辦公室昨發布「重啟特偵組、下架綠貪腐」競選影片，重申未來侯友宜當選總統，將在半年內成立特偵組，一年內徹查疫苗、進口雞蛋及im.B詐騙案等疑雲，只有透過不受政治力干預的特偵組查辦弊案，才能解開千絲萬縷的「政治蜘蛛網」。

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賴辦反擊 指侯市府被懲戒331人

國民黨立委王鴻薇表示，疫苗採購作業至今仍無法釐清，為什麼獨厚高端？綠能發展過程中，跟民進黨交好的企業、民進黨派系與政治人物，只要掛上小英之友會的稱號，就可在光電產業無往不利，這些必須徹查清楚。下架民進黨就是下架貪腐弊案，未來特偵組會給全民一個交代。

賴競總發言人戴瑋姍則批評，侯新北市府的政務及公務人員，被移送懲戒高達三三一人，最該被偵辦的就是侯友宜自己。

賴清德接受「大雲時堂」專訪預計下週播出，賴在訪問中對於如何確保民進黨及閣員的清廉表示，他在台南市長任內有許多作為可供社會檢驗參考，第一，他用人唯才，像前縣長蘇煥智、前市長許添財麾下的好人才，他都拜託他們留下來幫忙，也從中央延攬人才，從來不問對方是哪個黨派、過去支持什麼黨派，只問是不是人才。

第二，賴清德說，好人才有他們的專業跟抱負，他充分授權，並建立在清廉政府上，並跟地檢署合作，在招標作業時，檢察官一定在場，他也會讓台南市府採購人員知道，市府找了檢察長、主任檢察官，甚至政風單位，未來清廉勤政、傳承創新、公開透明、公義向善的價值，他都會持續推動。

對於是否考慮新的制度？比如國民黨主張恢復特偵組，賴清德認為，必須要講內、外哪個力量大，他分享的是台南市政府如何建立清廉的執政文化，這個比較重要，他在台南市長任內，不只他沒有涉及貪瀆，副市長、秘書長、副秘書長、局處首長，甚至局處的科長，統統都沒有，連承辦人員都沒有，「我是做到這種地步」。

賴清德強調，現在的司法制度算健全，如果社會認為特偵組是好的方式，這個大家都可以討論，但他認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要。

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