再次喊話 侯友宜：仍相信藍白有合作可能

國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書發文指出，無論剩下的時間有多緊迫，他仍然相信藍白有合作的可能。圖為侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨出席台北葫蘆寺觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，兩人握手致意。（記者羅沛德攝）

2023/11/03 05:30

〔記者施曉光、許倬勛／綜合報導〕「藍白合」仍喬不攏，國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書發文指出，前天看到民眾黨總統參選人柯文哲終於表態，願意讓藍、白兩黨總統參選人形成正、副手合作，無論剩下的時間有多緊迫，他仍然相信雙方有合作的可能，他也衷心地邀請柯文哲一同放下自己，以中華民國、台灣這片土地的未來為念，共同完成政黨輪替，一起成就人民的期待！

期待藍白合民眾心聲 「不能視而不見」

不過，侯友宜仍抱怨指出，在十月十四日雙方第一次會談中，他同意柯文哲提出的三場辯論，展現合作誠意，同時提出民主國家行之有年的民主初選，做為討論對案，但柯文哲依然要求全民調，十月二十三日他再提出五十％全民調、五十％民主初選的折衷方案，但迄今進入了政黨協商，柯文哲仍然堅持自己的方法。

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侯友宜說，許多期待藍白合作，以及支持他與國民黨的民眾們，已從期待轉為焦慮，甚至是失望，這些心聲，他不能視而不見，也不斷提出辦法，就是不想放棄任何可能。

指柯始終堅持全民調 要求輸者退選

侯強調，藍白合作絕非為了個人勝負或是政黨利益，他的唯一目標，就是要達成政黨輪替，帶給台灣改變的機會，在尋求合作的過程中，他不斷表達，要達成目標，整合就必須志同道合，兩黨總統參選人必須攜手合作，才能凝聚最大力量，呼應民意期待，但對於柯文哲始終堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，外界十分擔憂，這樣的要求恐怕讓民眾期待的「藍白合」，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次的撕裂，耗損團結的能量。

侯友宜說，明年大選是台灣命運交叉口，二千三百萬人的共同心願，就是和平與安定的生活，這也是民眾期待藍白合作，達成政黨輪替最重要目的。

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