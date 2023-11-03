再次喊話 侯友宜：仍相信藍白有合作可能
2023/11/03 05:30
〔記者施曉光、許倬勛／綜合報導〕「藍白合」仍喬不攏，國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書發文指出，前天看到民眾黨總統參選人柯文哲終於表態，願意讓藍、白兩黨總統參選人形成正、副手合作，無論剩下的時間有多緊迫，他仍然相信雙方有合作的可能，他也衷心地邀請柯文哲一同放下自己，以中華民國、台灣這片土地的未來為念，共同完成政黨輪替，一起成就人民的期待！
期待藍白合民眾心聲 「不能視而不見」
不過，侯友宜仍抱怨指出，在十月十四日雙方第一次會談中，他同意柯文哲提出的三場辯論，展現合作誠意，同時提出民主國家行之有年的民主初選，做為討論對案，但柯文哲依然要求全民調，十月二十三日他再提出五十％全民調、五十％民主初選的折衷方案，但迄今進入了政黨協商，柯文哲仍然堅持自己的方法。
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侯友宜說，許多期待藍白合作，以及支持他與國民黨的民眾們，已從期待轉為焦慮，甚至是失望，這些心聲，他不能視而不見，也不斷提出辦法，就是不想放棄任何可能。
指柯始終堅持全民調 要求輸者退選
侯強調，藍白合作絕非為了個人勝負或是政黨利益，他的唯一目標，就是要達成政黨輪替，帶給台灣改變的機會，在尋求合作的過程中，他不斷表達，要達成目標，整合就必須志同道合，兩黨總統參選人必須攜手合作，才能凝聚最大力量，呼應民意期待，但對於柯文哲始終堅持自己的方法，甚至要求輸者退選，外界十分擔憂，這樣的要求恐怕讓民眾期待的「藍白合」，變成一場零和博弈，讓台灣陷入再一次的撕裂，耗損團結的能量。
侯友宜說，明年大選是台灣命運交叉口，二千三百萬人的共同心願，就是和平與安定的生活，這也是民眾期待藍白合作，達成政黨輪替最重要目的。