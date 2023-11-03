郭柯侯同台拜廟後 郭柯共進午餐

總統參選人柯文哲、郭台銘、侯友宜昨於台北士林葫蘆寺同台，出席觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

2023/11/03 05:30

〔記者黃靖媗、甘孟霖、陳奕劭／台北報導〕總統參選人柯文哲、侯友宜、郭台銘昨於台北士林葫蘆寺同台，會後柯文哲前往郭台銘住家「信義富邦」共進午餐。柯文哲受訪說，早上在葫蘆寺時，郭台銘就提到日幣貶值；中午時，他詢問郭台幣該如何因應，郭開始對他上課，說日幣貶值對台中的精密機械產生的影響，以及油價會漲多少等，「這也沒有什麼」，他有空就會去找郭詢問財經議題。

針對民眾黨副秘書長許甫表示，若是把郭台銘加入比民調，不存在「郭柯配」的選項。柯則說，人與人之間交往不要老是說要職位交換，常常是這樣，人與人之間多談幾次後，就開始變朋友，開始會問東問西。

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葫蘆寺座位喬八次

柯：換第九次我就翻臉了

柯、侯、郭昨在葫蘆寺同台，光是喬座位就喬了八次，柯文哲解釋，他抵達前就已聽說座位已經換了七次，他到之後，又換了第八次，等到換第九次時，「我就開始翻臉了」。他說，他看到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹一直把他拉過去，他說「不可能，這已經第八次了，不應該再第九次」。郭辦說，「有人」在向廟方施壓想要換位置，換成心中預設想給媒體拍到的夢幻同框畫面。

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