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侯辦幹部：時間緊迫 速讓侯友宜確定副手

侯競辦幹部認為「藍白合」協商不需要再拖下去，儘快回歸選舉才是正辦。圖為侯友宜、柯文哲昨出席台北葫蘆寺觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

侯競辦幹部認為「藍白合」協商不需要再拖下去，儘快回歸選舉才是正辦。圖為侯友宜、柯文哲昨出席台北葫蘆寺觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

2023/11/03 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕據傳國民黨總統參選人侯友宜將「藍白合」協商的最後期限押在今天，一位在侯友宜競選辦公室掛名幹部的藍營人士昨透露，藍營基層罵聲不斷，並認為國民黨不需要再這麼軟弱下去，侯競辦幹部基本上都認為不需要再拖下去，儘快回歸選舉才是正辦；但國民黨中央明顯不同調，仍強調會以最大的誠心、耐心與同理心，以換位思考方式，積極促成「藍白合」，要努力到最後一刻。

藍白協商期限 侯辦與黨中央不同調

至於所謂的最後一刻，究竟是何時？國民黨文傳會主委林寬裕表示，他只能強調，對於黨中央來說，協商的最後一天不會是十一月二十日，「絕對不會拖到最後一刻」，但目前他沒有辦法給出一個時間，現在還在努力當中。

不過，有黨內人士指出，根據黨內相關規定，副總統人選是由總統提名人決定，並非「其他人」可以處理，難道國民黨的副總統人選要由朱立倫或柯文哲來決定？

這位人士強調，時間已經很緊迫，不可能不給侯友宜時間來處理副手問題，侯陣營不可能如柯文哲所稱以十一月二十日為最後期限，「該斷的時候，就得做決定」，應該趕快回歸黨內規定，在非「藍白合」的狀態下，讓侯友宜儘快確定一位副總統搭檔人選。

侯競辦幹部則指出，把協商期限訂在今天，基本上是侯競辦的想法，至於朱立倫怎麼想，他就不知道了，但侯陣營這邊都覺得不需要繼續拖下去了，尤其現在藍營基層罵聲不斷。

這位人士指出，目前藍營基層普遍認為，國民黨不需要這麼軟弱，去年縣市長選舉國民黨不是在台北市、桃園市都贏了嗎？當時黨內有人說，只要藍、白分裂，蔣萬安就一定會輸，但結果證明只要好好努力，國民黨還是可以勝選。

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