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首頁　>　政治

信賴客家助選團成立 卓榮泰︰總統得票、國會都過半

「信賴台灣客家助選團」昨在民進黨總統參選人賴清德競選總部舉辦成軍記者會。（記者叢昌瑾攝）

「信賴台灣客家助選團」昨在民進黨總統參選人賴清德競選總部舉辦成軍記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 05:30

許信良、葉菊蘭、范振修、林光華等客家大老出席

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨昨成立「信賴台灣客家助選團」，由國策顧問范振修擔任總團長、前黨主席許信良任總顧問，還有民進黨客家部主任陳明真、總統府資政葉菊蘭、前新竹縣長林光華等近五十位客家大老出席。許信良說，這次選舉不能太樂觀，要達成總統大選、國會過半要很拚；全國競總總督導卓榮泰喊出國會過半、總統得票也過半，「國會過半是執政順利的保證」。

許信良表示，賴清德是所有總統參選人中準備最好的、也最有「總統相」，不過二○二四年總統選舉比起二○二○年，真的沒有好的條件，要爭取贏總統、又贏國會過半，大家真的要拚，最重要是全黨要團結，競選團隊要容納所有派系的人才，要讓每個人都拚，才有可能達到總統勝選、國會過半的目標，尤其這次客家人很關鍵，如果客家人都支持民進黨，民進黨一定贏。

卓榮泰指出，客家票非常重要，國會過半是未來執政團隊能夠順利執政的保證，不能讓舊勢力復辟，要維持台灣民主的價值，賴清德持續擘劃台灣國政藍圖，相較「藍白合」的「企圖」，當然要支持真正為台灣做事的民進黨與賴清德。

范振修批評，侯友宜執政的新北市，對客家文化敷衍了事，每次參加他們的客家活動就像「鬼打架」一樣，只有民進黨執政的地方才真正的愛護客家人；賴清德擁有世界觀、人品，也準備好了，四位總統參選人中只有賴一個人合格，希望客家人團結支持賴清德。

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