朱立倫：提政黨協商方法 非比賽方法
侯：藍白合作 兩黨主席要思考新方式
〔記者林欣漢、林旻臻／綜合報導〕藍、白「朱、侯、柯」三人前晚密會，對於總統人選產生方式仍無共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨天要國民黨主席朱立倫「方法想好再來講」。朱立倫昨強調，希望大家提出一些能政黨協商的方法，而不是比賽的方法，之前兩方提出的方法都過去了；國民黨總統參選人侯友宜則說，希望能拿出新的方式面對政黨協商，不再堅持舊有的方式，兩黨主席都要去思考，如何共同往前推進，讓藍白合作能夠順利。
朱立倫昨出席國民黨建黨一二九週年黨慶台北市黨部慶祝活動，會後受訪被問到前天深夜與侯友宜、柯文哲密會一事。朱昨天在中常會後，也對藍白合發表談話。
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朱再講「堆疊善意 減少彼此疑慮」
朱表示，「藍白合」在兩黨共同理念的「理念合」、立委選舉的「國會合」，可以算是有相當共識。最辛苦的總統大選部分，週一侯友宜沒參加政黨協商，因此約前晚繼續就這方面來討論。至於會面地點突然從新店改到台北，朱說，是希望受到的影響越小越好，去的地方是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，是他們老家。
朱指出，前晚會中已經有一些初步的想法，最後也有提到未來選戰中會遇到的問題。媒體詢問，柯文哲是否願意妥協擔任侯友宜副手？朱表示，政黨協商時柯文哲已經提到，雙方若有公平、可接受的合作辦法，能接受名字放在同一張選票上。他強調，現在就是彼此尊重，至少是堆疊善意、減少疑慮，最後才能團結勝選。
對於柯文哲稱「朱主席自己方法想好再來講」，朱立倫回應，當然要有方案，兩邊都要想一想，什麼樣是協調的方案，也會參照國外一些過去的經驗。
賴批藍白合是「空」 侯回嗆綠「貪、騙、空」
侯友宜昨日前往雲林參訪，受訪時回應，討論過程大家都希望能拿出新的方式面對政黨協商，不再堅持舊有的方式，兩黨黨主席都要去思考，如何用新的方式，能夠共同往前推進。「我們期待的是多一點善意、開放，以及互相體諒，大家共同往前」。
對於民進黨總統參選人賴清德評論藍白合只有一句話，就是「空」，侯友宜反駁說，民進黨政府執政那麼多年，看到的只有「貪」，為了選舉不斷改變政策方向，就是「騙」，現在六成民意都希望藍白合作，因為民進黨把人民的聲音當「空氣」，所以是「貪、騙、空」。