朱立倫：提政黨協商方法 非比賽方法

國民黨主席朱立倫昨主持中常會，向中常委說明與總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲會面情形。（記者廖振輝攝）

2023/11/02 05:30

侯：藍白合作 兩黨主席要思考新方式

〔記者林欣漢、林旻臻／綜合報導〕藍、白「朱、侯、柯」三人前晚密會，對於總統人選產生方式仍無共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨天要國民黨主席朱立倫「方法想好再來講」。朱立倫昨強調，希望大家提出一些能政黨協商的方法，而不是比賽的方法，之前兩方提出的方法都過去了；國民黨總統參選人侯友宜則說，希望能拿出新的方式面對政黨協商，不再堅持舊有的方式，兩黨主席都要去思考，如何共同往前推進，讓藍白合作能夠順利。

朱立倫昨出席國民黨建黨一二九週年黨慶台北市黨部慶祝活動，會後受訪被問到前天深夜與侯友宜、柯文哲密會一事。朱昨天在中常會後，也對藍白合發表談話。

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朱再講「堆疊善意 減少彼此疑慮」

朱表示，「藍白合」在兩黨共同理念的「理念合」、立委選舉的「國會合」，可以算是有相當共識。最辛苦的總統大選部分，週一侯友宜沒參加政黨協商，因此約前晚繼續就這方面來討論。至於會面地點突然從新店改到台北，朱說，是希望受到的影響越小越好，去的地方是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，是他們老家。

朱指出，前晚會中已經有一些初步的想法，最後也有提到未來選戰中會遇到的問題。媒體詢問，柯文哲是否願意妥協擔任侯友宜副手？朱表示，政黨協商時柯文哲已經提到，雙方若有公平、可接受的合作辦法，能接受名字放在同一張選票上。他強調，現在就是彼此尊重，至少是堆疊善意、減少疑慮，最後才能團結勝選。

對於柯文哲稱「朱主席自己方法想好再來講」，朱立倫回應，當然要有方案，兩邊都要想一想，什麼樣是協調的方案，也會參照國外一些過去的經驗。

賴批藍白合是「空」 侯回嗆綠「貪、騙、空」

侯友宜昨日前往雲林參訪，受訪時回應，討論過程大家都希望能拿出新的方式面對政黨協商，不再堅持舊有的方式，兩黨黨主席都要去思考，如何用新的方式，能夠共同往前推進。「我們期待的是多一點善意、開放，以及互相體諒，大家共同往前」。

對於民進黨總統參選人賴清德評論藍白合只有一句話，就是「空」，侯友宜反駁說，民進黨政府執政那麼多年，看到的只有「貪」，為了選舉不斷改變政策方向，就是「騙」，現在六成民意都希望藍白合作，因為民進黨把人民的聲音當「空氣」，所以是「貪、騙、空」。

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