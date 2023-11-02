郭台銘連署站涉弊連環爆 已16人收押

鴻海創辦人郭台銘參選總統連署，全台爆出違法收集個資、偽造連署書等案件，台北地檢署昨查獲統促黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎（中）涉案，諭令60萬元交保。（資料照）

2023/11/02 05:30

司法機關：行賄者涉透過宮廟、黑道「控場」

〔記者錢利忠、林嘉東、王定傳、吳正庭、蔡昀容、余瑞仁、林欣漢、蔡淑媛／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，全台卻爆出多件「拿現金換連署書」及違法收集個資、偽造連署書等案件，至昨日已十六人在押；司法機關交叉分析十三案的金流及名冊，歸納出行賄者涉透過宮廟、黑道兩大系統，安排人手在各地連署站「控場」，分析人流及發放資金，將觸手伸進各個角落，幕後影武者待釐清。

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上月十七日，新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基涉提供連署民眾每人四百元，已被羈押禁見，王的上層則是曾幫郭台銘站台而被國民黨停權的中常委范成連，范也被羈押。

桃園蓮華寺董事長江衍灝涉與前桃園市議員助理劉采柔及聶姓、呂姓樁腳配合，以每張三百元做為連署的對價，四人均在押；屏東潮州兩名宮廟人士則與陳姓共犯成立民間連署站，以每張二百元行賄連署，均羈押。

竹聯幫大老「鍾馗」60萬交保

士林地檢署查獲溫泉大亨陳仲明涉花二百多萬元買個資，幫郭衝高連署書，士檢諭令三百萬元交保；但調查局新北市調查處清查金流發現，中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎涉幫陳仲明收集個資，每張連署書以三百元為對價。李移送台北地檢署後以六十萬元交保；陳昨另移送新北檢聲押獲准。

台北市調查處則掌握，台北市計程車工會理事長唐文龍，涉以每張二百、五百元收集連署書，北檢以卅萬元交保；桃園地檢署掌握黃姓、李姓租車業者涉洩漏客戶個資，交給桃園的連署站偽造連署書，疑有黑道介入，黃、李已在押。

至於金門地檢署查獲林男等三人涉嫌以每份一百元至二百元不等收購連署書；林男訊後聲押獲准。宜蘭則有蔡姓、謝姓男子涉嫌收購個人身分證資料，並請六名國高中生協助偽造連署書，蔡、謝二人分別以八萬元及五萬元交保。

桃園縣前觀音鄉長、財團法人褒忠亭義民中學董事長黃茂實涉嫌與許姓里長共同商議以現款行求選民參與連署，桃園檢調前天約談到案，檢察官複訊後於深夜將黃茂實以廿萬元、許姓里長十萬元交保候傳。

此外，郭台銘北北基桃四市連署站也被檢舉，給每位連署者一瓶價值廿七元的瓶裝米酒，四地檢署昨天同步搜索四市的連署總部與連署站，約談相關負責人釐清疑點。

藍對沈智慧、范成連祭黨紀

除了司法調查，國民黨昨召開考紀會，針對中常委沈智慧、前中常委范成連涉違紀幫助鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統連署，決議將沈停權三年，立即生效；范成連開除黨籍，將於下週三提報中常會通過。沈智慧表示，上週開心導管支架手術，目前身體很不舒服，最忌諱生氣、傷心、鬱卒，得回診就醫後才能回應。

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