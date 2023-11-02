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農業部：老農津貼＋農退儲金 明年就破萬

農業部表示，若農民於農退儲金開辦時就提繳，老農津貼加計農退儲金明年即月領破萬元。（檔案照，南投縣政府提供）

農業部表示，若農民於農退儲金開辦時就提繳，老農津貼加計農退儲金明年即月領破萬元。（檔案照，南投縣政府提供）

2023/11/02 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前指農民保險是大撒幣，外界質疑若柯執政恐廢農業三保一金（農保、農業保險、農業職災保險、農退儲金）制度；國民黨總統參選人侯友宜則稱若當選會提高老農津貼到萬元。農業部表示，農保是農民從農最基本保障，另若農民於農退儲金開辦時就提繳，老農津貼加計農退儲金明年即月領破萬元。

農業部輔導司指出，明年老農津貼估計調整為八○八○元，農民若於農退儲金二○二一年開辦即開始提繳者，提繳十％滿五年並加計老農津貼，六十五歲退休時即可月領破萬元；卅歲起提繳者，月退更破三萬元。

駁柯文哲「大撒幣」說

農保是農民最基本保障

農業部也說，自二○一七年擴大推動農業保險，在朝野一致支持下，將疫病、蟲害、市場價格等非天災因素納入保障範圍，農民須自繳部分保費。農業部農金署副署長周妙芳表示，如何導引農民從習於領取現金救助，改成投保農業保險，確實是一大挑戰，近年透過多場次說明會推動，目前已開辦廿七種品項、四十三張保單，覆蓋率達五十二％，理賠件數與金額更較過去分別增加三．三萬件、廿一億元。

另侯友宜稱若當選就要恢復水利會，農水署署長蔡昇甫說，農水署改制成立後，不僅提供灌區內農民更好的服務，也照顧灌區外的農民，讓更多農民享有同樣用水服務。

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