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拋農業政見 侯友宜：老農津貼逐年調至1萬

國民黨總統參選人侯友宜昨至雲林縣虎尾鎮參訪，並發表將老農津貼增加至每月一萬元等農業政見。（記者林旻臻攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨至雲林縣虎尾鎮參訪，並發表將老農津貼增加至每月一萬元等農業政見。（記者林旻臻攝）

2023/11/02 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨日至雲林縣虎尾鎮參訪，並發表農業政見，包括將老農津貼增加至每月一萬元、老農不用繳健保費、水利會回歸農民、輔導人力仲介業者投入外展移工服務、完善冷鏈系統以排除農產出口障礙等。

主張老農免繳健保費

水利會管理回歸農民

侯友宜參與花生加工製程，在挑選花生時，意有所指地說挑花生要把「壞料」（壞東西）挑起來，政府也要把不好的掃掉；更大讚虎尾花生讓人吃了口齒留香，「吃花生代表好事發生」。

侯友宜表示，台灣農產品品質好，為讓農民有更好的工作環境，政府有責任拿出作為，包括對外加入區域貿易組織，解決關稅問題，提升台灣農產外銷的競爭力；對內則輔導農業升級，協助農民提升設備、技術，而非只是一直補助。

針對花農提出外銷面臨運輸風險，及台灣農業勞動力短缺問題，侯友宜提出協助農民解決的政見，包括逐年將老農津貼增加至每月一萬元，農田水利會回歸農民專業管理，建置多元化農業缺工人力平台，以輔導人力仲介業者投入外展移工服務等。

侯友宜表示，公糧收購價格已十二年未調整，近年成本、物價不斷上漲，讓農民血本無歸，若當選將提高公糧收購價格，讓農民更有保障，停灌休耕、綠色環境給付也都要調整，政府應針對產業環境投注資源，輔導農民增設完善冷鏈系統等現代化設備，並加強檢疫措施，排除農產出口障礙，才能有效提升台灣農產的市場競爭力。

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