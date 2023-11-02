傳列不分區爭立院龍頭 朱立倫：非常惡意放話

傳安排自己進不分區立委名單龍頭，國民黨主席朱立倫昨在台北市出席黨慶活動時表示，「這是非常惡意的放話」。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 05:30

不分區提名 18日行使同意權

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常會昨日通過第十一屆全國不分區立委提名作業時程，均順延一週辦理，預定於十八日召開中央委員全體會議對被提名人個別行使同意權。黨主席朱立倫表示，不分區名單一定是對黨有加分，每一位都很重要，不用想找他關說、施壓，絕不會有任何政治交換、利益勾結，請大家拭目以待。

朱：我早就放下

對於是否安排自己進不分區立委名單，未來爭取立院龍頭？朱立倫昨在台北市出席黨慶活動時受訪說，這是非常惡意的放話，「我不要再說無私無我，應該說早就放下」，他只為台灣好、為國民黨好，在過程中盡自己最大的努力。

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國民黨中常會昨通過，考量時值政黨協商重要關鍵時刻，原通過向中央常務委員會提報不分區提名名單及提名排序、召開中央委員會全體會議對被提名人個別行使同意權等提名作業時程，均順延一週辦理。

朱立倫昨天主持中常會時也說，除了總統大選，不分區立委的提名太關鍵了，若再讓不分區的提名傷害總統大選、立委選舉，就是最愚蠢的作為；不分區是政黨的門面，每一席都是代表這個政黨，要讓社會大眾用大拇指按讚才對，會盡一切努力往這方向來做。

朱立倫重申，上週他就講過，絕不接受任何政治壓力、關說，更不可能有任何的利益交換，用大局為重的角度，他個人絕對堅持這點，也與總統參選人侯友宜談過，幾位重要領導者也都了解，「每一步都非常的小心，最後的勝利成功就是我們的。」

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