也涉郭台銘連署賄選案 國民黨停權中常委范成連羈押禁見

被國民黨停權的中常委范成連也涉郭台銘連署賄選案，新竹地院裁准羈押禁見。（資料照）

2023/11/01 05:30

〔記者廖雪茹、施曉光／綜合報導〕國民黨中常委范成連，因與獨立總統參選人郭台銘在新竹縣同框，今年九月間遭黨紀開鍘停權兩年；新竹地檢署在偵辦新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以現金為郭台銘連署案，將王聲押獲准。檢警向上追查，發現范也涉案，昨以涉嫌違反總統副總統選舉罷免法聲押，新竹地院裁准羈押禁見。

檢警追首例賄選連署 發現范也涉案

王增基十月十七日因涉嫌提供連署民眾四百元獎金幫郭台銘連署，新竹地檢署認為違反總統副總統選舉罷免法，向新竹地院聲押獲准，成為全台首例連署涉賄案。

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全案經檢警向上追查，發現范成連也涉入，經新竹地檢署指揮刑事局偵辦，前晚將范帶回，檢方複訊後聲押，新竹地院昨裁准羈押禁見。主任檢察官鄒茂瑜表示，范成連涉違反總統副總統選舉罷免法，全案由檢警深入調查當中。

范九月曾幫郭台銘站台 遭黨紀處分

國民黨文傳會主委林寬裕回應，國民黨尊重司法調查，盼毋枉毋縱；范成連先前就曾因為幫郭台銘站台造勢，遭到停權的黨紀處分，至於最新事態發展，有關涉及黨紀部份，考紀會將密切注意蒐證，積極處理。

范成連為京明光電照明集團董事長，並擔任世界客屬總會理事長，在被國民黨停權之前，還擔任國民黨中央客家委員會主任委員職務。

范成連過去多次當選國民黨中常委，具有基層實力，學歷除台灣的政治大學經營管理碩士，還曾赴對岸取得北京大學碩士學位，兩岸政商關係密切。

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