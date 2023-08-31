刺探法輪功入出境資料 台商當共諜 無罪改判1年2月

台商薛楨純被控當共諜刺探法輪功資料涉國安法，高院更一審改判薛1年2月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/08/31 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台商薛楨純被控替中國充當間諜，向賴姓調查官打聽法輪功首腦李洪志及女兒李美歌的入出境紀錄，遭賴男舉發，一審依國安法的刺探秘密未遂罪判一年二月徒刑，高等法院二審及更一審都判薛無罪，高院更二審則認定薛替中國刺探、蒐集機密，意圖危害社會安全，罪行明確，昨改判薛一年二月徒刑，薛的律師表示將提上訴。

探聽法輪功李洪志等人資訊

薛楨純曾就讀中正預校，檢方指控，薛男二○一四年赴中國投資，認識綽號「王總」、「小鄭」的中國國安部第四局官員，「王總」、「小鄭」兩人要求薛蒐集我國外交往來相關資訊，以及引薦認識官員、民代。

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薛男二○一七年考取政大在職碩士專班，得知賴姓同學是新北市調查官，向賴索取李洪志、李美歌的入出境紀錄，遭賴錄音、舉報。

審理時，薛男辯稱，因賴男要佈建他，至於他說知道「王總」等二人是國安部人員都是胡扯。

更二審：犯行危害社會安定

台北地院認為，薛男應訊已交代與「王總」等二人認識經過等事證，認定薛犯行明確，依國安法的刺探秘密未遂罪判刑一年二月，不過，高院、更一審均認定無薛犯罪事證，均判無罪。上訴後，最高法院撤銷發回高院更二審審理。

高院更二審認定，依薛男應訊供述和偵查事證，薛的犯罪事證明確，而入出境資訊是嚴格管制的重要資訊，如任由中國行政、軍事、黨務等機關輕易取得，不僅危及人身安全，且已達到危害我國「社會安定」程度。

更二審認為，薛男曾就讀軍校，應比一般人更知悉國家效忠重要性，卻為中國刺探法輪功人士出入境資訊，昨改判一年二月徒刑。

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