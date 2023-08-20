民進黨明年宜蘭選戰 劉守成任主委

2023/08/20 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨二○二四總統、立委選舉宜蘭競選總部組織架構底定，前縣長劉守成擔任主任委員、前副縣長黃適超出任總幹事。立委參選人陳俊宇說，感謝黨內先進在關鍵時刻再站在一起，給競選團隊更多力量，面對國民黨總統參選人侯友宜主張重啟核四，他重申堅絕反對立場。

民進黨昨召集黨公職幹部在縣議會召開競總籌備會，由全國信賴台灣之友會秘書長陳金德主持，會中並推舉競總幹部；經討論，主委劉守成、副主委陳金德、總幹事黃適超、執行總幹事前縣議員劉添梧（溪南）、縣議員陳福山（溪北）、競選總部主任蘇文治（溪南）、楊正宏（溪北）。

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文宣召集人由前縣府秘書長陳鑫益出任；輿情回應召集人縣議員陳文昌、組織縣議員謝燦輝；社會力由宜蘭縣信賴之友會林國漳理事長負責。

陳俊宇指出，面對二○二四選舉，希望大家繼續打拚，展現民進黨團結氣象，賴清德副總統是可以延續民主、繁榮與和平的唯一人選，拜託大家一定要相挺，讓賴清德高票當選。

陳俊宇說，宜蘭未來，將有高鐵延伸等很多重大建設要推動，他到立法院一定和縣民共同努力，全力促成；對於侯友宜與國民黨立委參選人黃琤婷主張重啟核四，嚴重影響縣民安全，他堅絕反對。

黃適超則指出，明年這場選舉是台灣人民價值的選擇，中國覬覦台灣，透過文攻武嚇企圖影響選舉，國民黨、民眾黨參選人一再配合中國演出，人民會用選票唾棄中國的專制獨裁，全力維護台灣的民主自由。

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